Нічна атака дронів: у Сумах та під Одесою пошкоджено житлові будинки (фото, відео)

Після нічної атаки «шахедами», під час якої ППО вдалося знищили 38 дронів-камікадзе з 42-х, в Сумах були влучання в трьох різних місцях — рятувальники всю ніч на 6 березні ліквідовували наслідки ворожих ударів.



«Рятувальники одразу приступили до ліквідації наслідків ударів одночасно за трьома різними адресами. Довелось приборкувати загорання трьох квартир на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. За іншою адресою, де внаслідок удару пошкодження різного ступеню зазнали житлові будинки та легкові автомобілі, надзвичайники оглянули територію й надали найрізноманітнішу допомогу громадянам», — повідомляють в ДСНС.

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Фото ДСНС

На базі наметів розгорнуті два пункти незламності для обігріву населення, а також для надання допомоги у вирішенні побутових проблем мешканців житлових будинків, які зазнали пошкоджень внаслідок авіаудару.

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Фото ДСНС

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В Сумській ОВА повідомили, що постраждалі можуть звертатися до штабу за телефоном (066) 543 76 77.

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А на Хмельниччині, де вночі ППО збила 6 «шахедів», внаслідок атаки був пошкоджений об'єкт інфраструктури. Залишаються знеструмленими кілька населених пунтів, є пошкодження даху та стелі приватного будинку, повідомили в обласній ОВА. На щастя, загиблих та травмованих немає.

Також пошкодження зафіксовані й на Одещині, де ППО збила 18 ударних БПЛА противника. «Російські терористи вкотре підступно спрямовували ударні безпілотники по населеним пунктам, промисловим об'єктам прибережної зони. Маневри дронів в житлових кварталах ускладнювали роботу силам ППО. Внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено черговий рекреаційний об'єкт, газогін та житлові будинки у приватному секторі», — зазначив керівник обласної ОВА Олег Кіпер.

Нагадаємо, що днями ворожий дрон-камікаде поцілив у житлову багатоповерхівку Одеси. Тоді загинуло більше десяти мешканців, у тому числі й маленькі діти. Серед жертв — родина військових з трьома дітьми, молодшій з яких не було й року.

Фото ДСНС

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