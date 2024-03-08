У Києві через два роки відновила роботу станція метро, закрита через вторгнення росіян

В Києві із 8 березня станція метро «Дніпро» відновить роботу у звичайному режимі. Вона не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення. Про це йдеться у повідомленні КП «Київський метрополітен».

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«Графік роботи станції з 05:41 до 22:36. Звертаємо увагу, що станція метро „Дніпро“ — наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки. Нагадаємо, що станція „Дніпро“ не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення», — йдеться у повідомленні.

Відтепер у метро Києва офіційно більше немає станцій, що були б закриті через повномасштабне російське вторгнення.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в КМДА пояснили, коли буде завершено ремонт метро на Теремки.

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Фото: Олег Тоцький

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