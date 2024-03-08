Краще їх не нервувати: названі найревнивіші знаки зодіаку серед жінок

Астрологи, які раніше назвали п'ять знаків зодіаку з найбільш «важким» характером, розповіли представники, яких знаків зодіаку схильні до ревнощів. Жінки, народжені під цими знаками, бачать привід для невірності у всьому, тому краще їх не нервувати, інформує Ukr.Media.

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Овен

Дівчата з вогненним знаком зодіаку Овен нерідко закочують скандали на ґрунті ревнощів. Представниці цього знаку зодіаку активні та імпульсивні. Вогняні жінки-Овни через ревнощі можуть спалахнути як сірник і почати дуже бурхливо з'ясовувати стосунки зі своїм чоловіком. Але не треба думати, що Овни бояться суперниць зовсім ні. Просто такий характер. Тому жінки відходять досить швидко — у них від любові до ненависті один крок і навпаки.

Скорпіон

Жінки-Скорпіони не можуть жити без яскравих емоцій та пристрасті, тож часто провокують скандал самі. Другими за запальністю та бажанням з'ясовувати стосунки, як у турецьких серіалах, йдуть дівчата Скорпіони. Ці пані — суміш вибухових емоцій та пристрасті. Їх відносини без емоцій нудні. Саме тому, щоб отримати нові яскраві емоції, жінки-Скорпіони можуть самі провокувати партнера на скандал і допитувати його з ревнощами.

Риби

Мрійливі дівчата зі знаком зодіаку Риби часто вигадують собі причини для ревнощів на рівному місці. Тим другим половинками, хто може бачити причини для ревнощів там, де їх немає, виявляються жінки-Риби. Через свою багату уяву та чутливість ці дами часто стають тривожними, адже вони вірять у кохання з першого погляду, вміють любити по-справжньому і чекають глибини почуттів від свого чоловіка. Тому бояться самотності та зрад.

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Діва

Жінкам зі знаком зодіаку Діва важливо все контролювати, зокрема й свого чоловіка. Головна особливість таких других половинок — спроба контролювати все, свого чоловіка теж. У Дів ревнощі підживлені бажанням тотального контролю. Ці жінки раціональні, люблять, коли все за правилами і на своїх місцях.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки зодіаку, серед яких дуже багато альфонсів.

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