Сніг ще буде: яку погоду обіцяють українцям синоптики у вихідні 9−10 березня

В Україні, де останніми днями прийшло похолодання, в найближчі дні встановиться суха погода з підвищеним атмосферним тиском. Про це повідомила відома синоптикиня Наталія Діденко.

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«У суботу, 9-го березня, холодненько, вдень +2+6 градусів, на заході +7+11 градусів. А в неділю, 10-го березня, потепліє до +5+10, в західній частині та на Вінниччині до +7+14 градусів, хіба що на сході ще втримається холодна погода з температурою повітря +2+4 градуси. У Києві в суботу та неділю опадів не очікується. Субота буде холоднішою, +2+4 градуси, у неділю стане трохи тепліше, передбачається +5+8 градусів. На наступному тижні побільшає опадів, а оскільки температура повітря залишатиметься переважно низькою, то й дощ переходитиме подекуди в мокрий сніг», — написала вона.

Відомий синоптик Ігор Кібальчич розповів, що погодні умови в нашій країні продовжить визначати поле підвищеного атмосферного тиску. Тому у більшості областей України очікується спокійна погода без опадів та зі слабким вітром. Температурний фон залишиться вищим за норму, особливо в західній та південній частинах країни. Нічні морози більш відчутними будуть на півночі Лівобережжя, а у західних та південних регіонах можливі тумани, які призведуть до зниження дальності видимості.

Субота, 9 березня:

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −3…+2 °С, вдень +6…+11 °С. У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −1…−6 °С, вдень +2…+7 °С. У центральних областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −4…+1 °С, вдень +3…+8 °С. У південних областях та у Криму мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер північно-західний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −3…+2 °С, вдень +6…+11 °С. У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −1…−6 °С, вдень +2…+7 °С.

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Неділя, 10 березня:

У західних областях мінлива хмарність, без опадів, лише вдень у Карпатах та на Закарпатті місцями пройде невеликий дощ. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер південно-східний, вночі 3 — 8 м/с, вдень 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі −2…+3 °С, вдень +7…+12 °С. У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −4…+1 °С, вдень +3…+8 °С. У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Подекуди тумани. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −3…+2 °С, вдень +5…+10 °С. У південних областях та у Криму мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −2…+3 °С, вдень +7…+12 °С. У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −1…−6 °С, вдень +2…+7 °С.

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Як писали «ФАКТИ», раніше народний синоптик зробив прогноз на весну.

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