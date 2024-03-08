38.04 / 38.54 41.48 / 42.20
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

Сніг ще буде: яку погоду обіцяють українцям синоптики у вихідні 9−10 березня

18:55 8 березня 2024
Прогноз погоди

В Україні, де останніми днями прийшло похолодання, в найближчі дні встановиться суха погода з підвищеним атмосферним тиском. Про це повідомила відома синоптикиня Наталія Діденко.

«У суботу, 9-го березня, холодненько, вдень +2+6 градусів, на заході +7+11 градусів. А в неділю, 10-го березня, потепліє до +5+10, в західній частині та на Вінниччині до +7+14 градусів, хіба що на сході ще втримається холодна погода з температурою повітря +2+4 градуси. У Києві в суботу та неділю опадів не очікується. Субота буде холоднішою, +2+4 градуси, у неділю стане трохи тепліше, передбачається +5+8 градусів. На наступному тижні побільшає опадів, а оскільки температура повітря залишатиметься переважно низькою, то й дощ переходитиме подекуди в мокрий сніг», — написала вона.

Відомий синоптик Ігор Кібальчич розповів, що погодні умови в нашій країні продовжить визначати поле підвищеного атмосферного тиску. Тому у більшості областей України очікується спокійна погода без опадів та зі слабким вітром. Температурний фон залишиться вищим за норму, особливо в західній та південній частинах країни. Нічні морози більш відчутними будуть на півночі Лівобережжя, а у західних та південних регіонах можливі тумани, які призведуть до зниження дальності видимості.

Субота, 9 березня:
У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −3…+2 °С, вдень +6…+11 °С. У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −1…−6 °С, вдень +2…+7 °С. У центральних областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −4…+1 °С, вдень +3…+8 °С. У південних областях та у Криму мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер північно-західний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −3…+2 °С, вдень +6…+11 °С. У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −1…−6 °С, вдень +2…+7 °С.

РЕКЛАМА

Неділя, 10 березня:
У західних областях мінлива хмарність, без опадів, лише вдень у Карпатах та на Закарпатті місцями пройде невеликий дощ. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер південно-східний, вночі 3 — 8 м/с, вдень 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі −2…+3 °С, вдень +7…+12 °С. У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −4…+1 °С, вдень +3…+8 °С. У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Подекуди тумани. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −3…+2 °С, вдень +5…+10 °С. У південних областях та у Криму мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −2…+3 °С, вдень +7…+12 °С. У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −1…−6 °С, вдень +2…+7 °С.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», раніше народний синоптик зробив прогноз на весну.

РЕКЛАМА

54

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Перевірка на кордоні

Ще одна служба зможе перевіряти військовозобов’язаних без звернень до ТЦК: що відомо

Ухилянти

«Для чого ви їх б'єте?»: у мережі обурилися через один момент затримання ухилянтів на кордоні з Румунією (фото, відео)

Терезам – несподіваний дохід, Скорпіонам – приємні емоції, Дівам – важливі зустрічі: що обіцяють зорі та погода на день Жеребчика-Жартуна

Терезам — несподіваний дохід, Скорпіонам — приємні емоції, Дівам — важливі зустрічі: що обіцяють зорі та погода на день Жеребчика-Жартуна

Гороскоп

Краще їх не нервувати: названі найревнивіші знаки зодіаку серед жінок

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту