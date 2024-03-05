На Україну насувається тривале похолодання: де чекати до мінус 11 градусів зі снігом

На жаль, теплий початок цьгорічної весни вже за день зміниться на похолодання — 6 березня температура повітря протягом дня не перевищить +1+5 градусів, лише на Закарпатті та у південній частині буде тепліше, +8+12 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, додавши, що холодна погода триватиме довго — аж до другої декади березня.

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Дощ та мокрий сніг розпочнуться з заходу, а потім дійдуть до півночі України (окрім Сумщини).

На решті території — у центральній частині, на сході та півдні, опади малоймовірні.

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Вітер буде північно-східним, східним, часом із сильними поривами.

Не омине похололання і столиці — у Києві протягом дня термометр показуватиме лише +1+3 градуси, а на додачу дошкулятиме поривчастий північно-східний вітер. Також найближчої ночі та завтра вранці є ймовірність мокрого снігу. Вдень 6-го березня в столиці — без опадів.

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Найближчими днями найнижче стовпчики термометрів опускатимуться до -3−6 градусів, на північному сході України хіба часом до -9−11 градусів. А в денні години передбачається 0+5 градусів, за умови сонячної погоди до +3+7 градусів.

Нагадаємо також про довгостроковий прогноз народного синоптика Леоніда Деркача на весь весняний сезон.

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