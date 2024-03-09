Весілля не за горами? «Дівчина» Бреда Пітта офіційно розлучилась з чоловіком
Кохана Бреда Пітта, дизайнерка ювелірних прикрас Інес де Рамон, та її колишній чоловік, зірка «Щоденників вампіра» Пол Уеслі, офіційно розлучилися.
Про це повідомляють зарубіжні ЗМІ.
Інес була одружена з Полом три роки, проте наприкінці 2022 року пара оголосила про розлучення. З того часу обоє встигли налагодити особисте життя. Уеслі закрутив роман з моделлю Наталі Кукенбург, а у де Рамон почалися романтичні стосунки з Бредом Піттом. Проте на папері пара, як і раніше, була одружена. Тепер ця проблема вирішилася.
Згідно з судовими документами, на які посилається видання People, Інес та Пол відмовилися від усіх виплат за утриманням чоловіка чи партнера, а також де Рамон попросила відновити її колишнє ім'я.
Причину розриву вказано стандартну — «непримиренні розбіжності». Спільних дітей у колишніх чоловіка та дружини немає, тому їхнє розлучення пройшло більш-менш безболісно.
Новина активізувала інтернет-користувачів, які почали навперебій ворожити, коли відбудеться весілля Інес та Бреда Пітта. Стосунки пари розвиваються стрімко. Вони проводять багато часу одне з одним: ходять на побачення, подорожують, навіть з'являються удвох на офіційних заходах, хоч і не позують перед фотографами.
Нещодавно стало відомо, що голлівудський актор та його кохана почали жити разом, а раніше ЗМІ писали, що пара навіть подумує завести дитину.
Один з інсайдерів розповів People, що Бред «щасливий як ніколи», адже Інес «знову запалила в ньому іскру».
«Дійсно приголомшливо бачити це. Бред — чудовий хлопець, він заслуговує на щастя», — сказав інсайдер.
За словами іншого джерела, Бред Пітт поки що не замислюється про весілля. Він бачить у своїй коханій ту саму жінку, з якою хотів би бути до кінця життя, але про те, щоб зробити пропозицію, поки що не йдеться.114
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