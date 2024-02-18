«Вони закохані один в одного»: Бред Пітт перевіз у свій будинок нову кохану

Бреду Пітту в минулому не щастило в коханні. Актор зустрічався з такими зірками, як Гвінет Пелтроу, і був одружений на таких, як Дженніфер Еністон та Анджеліна Джолі. Однак Пітт так і не знайшов свою другу половинку. Тепер, після того, як його романтичні завоювання десятиліттями потрапляли в заголовки газет, 60-річна зірка має нову кохану, Інес де Рамон, і пара планує жити спільно.

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Джерела повідомляють журналу People, що Пітт і де Рамон роблять величезний крок у своїх стосунках, з'їхалися разом і готові до більших зобов'язань. Пару пов'язують стосунки з кінця 2022 року, Як повідомляється, 60-річний актор і 31-річна дизайнерка ювелірних прикрас переїхали в будинок Пітта.

«Це досить недавно. Їхні стосунки дуже міцні, і вона щаслива як ніколи», — розповів інсайдер виданню про обраницю актора.

Бред Пітт, як кажуть, також планує створити сім'ю з Інес де Рамон. Хоча актор має шістьох дітей від Анджеліни Джолі, через яких зіркова пара довго судилася, він нібито хоче більше. Пітт є батьком трьох прийомних дітей — Меддокса, Пакса і Захари, а також трьох біологічних дітей — Шайло, Вів'єн і Нокса. Однак, як повідомляється, він і його кохана обговорюють можливість спільних дітей.

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«Бред та Інес закохані одне в одного, і вона нещодавно переїхала до його особняка в Лос-Фелісі, доводячи, наскільки у них серйозні стосунки, — повідомило джерело журналу Closer, передає The Things. — Він з самого початку знав, що Інес хоче стати мамою, і це те, що вони обговорювали дуже рано, враховуючи їхню 30-річну різницю у віці».

Інсайдер також розповів, що Бред Пітт не боїться починати життя з чистого аркуша, попри свій вік. Натомість він хоче бути щасливим і готовий рухатися вперед разом з Інес де Рамон.

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«Після всього, через що він пройшов зі своїми дітьми, він прагне почати все з чистого аркуша і створити нові спогади, — продовжує інсайдер. — Бред не молодшає, тому вони хотіли б зробити це якнайшвидше. Він навіть жартував про те, що буде бігати по школі у свої 70, і сподівається, що його все ще вважатимуть серцеїдом!»

Бред Пітт ще не ділився з громадськістю жодними подробицями про свої стосунки. Можливо, це свідчить про те, що він готовий тримати особисте життя при собі після деяких грубих помилок у стосунках у минулому.

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