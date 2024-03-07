Весілля не буде: стали відомими плани Бреда Пітта стосовно Інес де Рамон

Коли стало ясно, що у Бреда Пітта з Інес де Рамон все серйозно, шанувальники видихнули: актор, як відомо, тяжко переживав скандальне розлучення з Анджеліною Джолі.

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І хоча подробиць про роман зірки небагато, головні деталі у мережу все ж таки просочуються. Наприклад, інсайдери розповідали, що голубки з'їхалися, а ще подумують про дитину. Проте на шлюб із одним з найзавидніших наречених Голлівуду Інес розраховувати не варто. Принаймні найближчим часом.

Про це зарубіжному виданню розповів інсайдер.

За словами джерела, Бред бачить у коханій ту саму жінку, з якою хотів би бути до кінця життя, але про те, щоб зробити пропозицію, не замислюється. Для нього це не є головним.

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«Він не думає про негатив, коли перебуває з нею. Вони живуть у своєму власному світі та насолоджуються спілкуванням одне з одним. Не те щоб у Бреда було багато приводів для стресу, хоча всі знають, що один із головних його болів — це Енджі», — поділився інсайдер.

Фітнес-блогер Інес, додав він, полегшила страждання зірки під час судових розглядів, а ще уважно слухає Пітта, коли той розповідає про свої проєкти.

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«Бред довіряє Інес і вважає, що вона ідеальний для нього варіант. Вони не мають секретів одне від одного», — зазначив інформатор.

Не бентежить дівчину і те, що нещодавно Бред попросив її підписати документи про нерозголошення інформації про його життя — це для неї, як виявилося, ознака довіри.

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«Ну хіба не ідеальний кандидат на руку та серце?» — запитують журналісти.

Також у ЗМІ постійно обговорюються чутки про те, що Бред Пітт та його кохана Інес планують спільну дитину. Як відомо, актор потрапив у скандал з дітьми від Анджеліни Джолі. Від прізвища актора публічно відмовилася його донька Захара. потім у мережі спалахнули фрагменти давнього посту Пакса, в якому він обізвав батька «засранцем світового масштабу». Виявилося, що з братом та сестрою солідарний і старший — Меддокс. А ось рідні діти поки що зв'язок з Піттом підтримують.

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