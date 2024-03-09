В Україні набули чинності нові зміни при призначенні пенсії для чоловіків та жінок: що говорять в ПФУ

З 1 березня в Україні проведено масштабну індексацію пенсій, але, крім цього, змінилися деякі вимоги, які стосуються усіх без винятку українців.

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На це звернула увагу в інтерв’ю Українському Радіо заступниця голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.

За її словами, до 2018 року право виходу на пенсію визначалось залежно від статі. Так, чоловіки виходили на заслужений відпочинок у 60 років, а жінки могли розраховувати на виплати у 55 років. Але у 2021 році відбулася «зрівнялівка» і тепер жінки та чоловіки виходять на пенсію в одному віці — при досягненні 60 років.

Крім того, важливим показником, крім власне віку, є наявність страхового стажу. Тобто на сьогоднішній день, щоб вийти на пенсію, що чоловікам, що жінкам після досягнення 60 років, потрібно мати 31 рік стажу.

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«Якщо такого стажу немає, то можливо вийти на пенсію після досягнення віку 63 років, там вимоги до стажу є меншими. А якщо немає стажу, який дає право (на відпочинок. — Авт.) у 63 роки, але людина має не менше 15 років стажу, то за таких умов людина вийде на пенсію після досягнення віку 65 років», — пояснила Ірина Ковпашко.

Якщо говорити про нововведення 2024 року, то особливих змін у законодавстві щодо призначення пенсій не відбулося.

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«Ми продовжуємо рухатися у напрямку, визначеному 26 статтею Закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, згідно з яким, починаючи з 2018 року, щороку стаж, необхідний для виходу на пенсію, збільшується на 1 рік. Тобто якщо минулого року людям, які досягли 60 років, потрібний був стаж 30 років, то цього року для призначення пенсії потрібно мати 31 рік стажу», — підсумувала чиновниця.

Нагадаємо, що вимоги до стажу змінюватимуться до 2028 року та зупиняться на обов’язковій наявності для виходу на пенсію від 35 років стажу.

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Чи зможуть українці накопичити цей стаж — зовсім інше питання. Наразі середній стаж при виході на пенсію становить 32 роки, а це означає, що у 2028 році багато українців не зможуть отримати пенсію. До того ж і сума пенсійних виплат у багатьох українців, що працювали тривалий час, залишає бажати кращого.

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