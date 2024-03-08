Березнева індексація пенсій: у ПФУ пояснили, чому не підвищили виплати на «обіцяні» 13 відсотків

В Міністерстві соціальної політики пояснили, чому у березні пенсії індексують на 8 відсотків, а не на 13 відсотків, як зазначалося раніше.

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В міністерстві зазначають, що розмір індексації розраховують за визначеною законодавством формулою, при цьому зважають на два показники: інфляція за попередній рік та зростання середньої заробітної плати за минулі три роки.

У серпні 2023 року, коли велася робота над держбюджетом на 2024 рік, врахували прогнозний показник інфляції — 14,7 відсотка, але за результатами року економіка продемонструвала кращі показники — темпи інфляції суттєво зменшилися.

Отже, індексацію обрахували з огляду на остаточні офіційні значення: інфляції — 5,1 відсотка; зростання середньої заробітної плати за 2021−2023 роки — 10,81 відсотка.

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«Її розмір змінився і тепер становить 8 відсотків. Проте ця цифра є вищою за показник зростання цін у 2023 році», — додали у Мінсоцполітики.

Нагадаємо, що цієї весни деякі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на кілька етапів підвищення пенсійних виплат.

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Фото Pixabay

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