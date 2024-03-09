В одній з областей України зафіксовано спалах скарлатини, вже є летальний випадок

Поки у Києві медики фіксували зростання дитячої захворюваності на грип, на Одещині зафіксовано спалах скарлатини, який медики пов’язують з черговим циклічним підйомом. Вже є один летальний випадок, розповіли в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

ВІДЕО ДНЯ

«У поточному році зареєстровано 61 випадок скарлатини серед дітей, у тому числі 1 летальний від ускладнень», — констатували епідеміологи.

Там також нагадали, що останній циклічний підйом в Одеській області реєструвався у 2014 році, коли захворіло 355 осіб.

Для порівняння — у 2023 році було зареєстровано 182 випадки захворювання на скарлатину, що у 2,6 разів більше, ніж у 2022 році. Переважно хворіли діти до 17 років (97%), а найбільш уразливою серед них, як і в минулі роки, була вікова група 5−9 років (56%). Випадки скарлатини реєструвались практично на всіх адміністративних територіях.

РЕКЛАМА

Медики говорять, що специфічне лікування скарлатини наразі відсутнє, а діагноз зазвичай ґрунтується на епідеміологічних даних, характерній клінічній картині та лабораторних дослідженнях.

Профілактика захворювання полягає у ранньому виявленні та ізоляції джерела інфекції. Хворим слід перебувати в ізоляції до 24 годин після отримання першої дози антибіотика. Якщо антибіотик не призначали, ізоляція має тривати протягом 21 дня.

РЕКЛАМА

Пам'ятка МОЗ

Нагадаємо, що у Києві останній відчутний спалах захворюваності на скарлатину серед дітей стався в листопаді 2023 року.

РЕКЛАМА

Фото baltapmsd.botg.gov.ua/

146

Читайте нас у Facebook