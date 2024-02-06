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Здоров'я та медицина

В Києві зросла захворюваність на грип та ГРВІ: що буде з навчальним процесом у школах

15:27 6 лютого 2024
Хвора дитина

В столиці продовжує зростати захворюваність на грип та ГРВІ серед дітей.

Про це повідомили у Киїівській міській державній адміністрації (КМДА).

Зокрема, за минулий тиждень виявлено 11 305 нових випадків захворювання (на 2 244 випадки більше, ніж у попередній тиждень)

У випадку подальшого зростання рівня захворюваності на грип ГРВІ влада рекомендуватиме столичним закладам освіти працювати дистанційно, як це вже було зроблено в Сумах.

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«Щоб попередити стрімке розповсюдження інфекцій, медики також закликають дотримуватися заходів епідеміологічної безпеки та свідомо ставитися до здоров’я», — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, що влада Ужгорода вирішила не запроваджувати дистанційний режим навчання, а оголосила про загальноміський карантин з 5 по 9 лютого (він стосується не лише загальноосвітніх, але також мистецьких та спортивних шкіл).

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