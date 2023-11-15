У Києві школи почали закривати на карантин: що відбувається

В Україні знов зафіксований спалах скарлатини — ЗМІ повідомляють, що деякі школи встолиці перейшли на дистанційне навчання або оголосили карантин.

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Як пише «Главком», наразі в МОЗ офіційно не прокоментували спалахи гострої інфекційної хвороби в Києві.

Зазначається, що це захворювання має інкубаційний період 1−12 днів, втім, хвороба може розвинутися й швидше — від двох до семи днів. Скарлатина розпочинається раптово, перші прояви схожі на ангіну: температура, біль у горлі, особливо при ковтанні, головний біль, слабкість, блювота, сухість шкіри. На язику з’являється біле нашарування, яке зникає за два-три дні, після чого язик стає яскраво-малинового кольору.

Головним симптомом скарлатини є висип, який може з'явитися на другий чи третій день захворювання. Висип концентрується на згинальних поверхнях кінцівок, природних складках, шиї, бічній поверхні тулуба і животі. Переважно висип з’являється на нижній частині живота, у паховій зоні, на сідницях, внутрішніх поверхнях кінцівок.

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Хвороба передається в більшості випадку повітря крапельним шляхом, як і більшість вірусів.

Скарлатину лікують за допомогою антибіотиків. Якщо вчасно не почати лікування, можуть виникати ускладнення, зокрема, лімфаденіт, отит, синусит, артрит, міокардит, нефрит. Також можуть бути уражені суглоби та серце.

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Вакцини проти скарлатини немає, але у випадку ізоляції хворого поширення хвороби можна унеможливити.

Нагадаємо, що нещодавно на Вінничині був зафіксований спалах захворювання на гепатит А. Згодом це захворювання виявили і на Івано-Франківщині. Також повідомлялося, що загроза поширення хвороби ймовірна в Києві.

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Фото з Вікіпедії

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