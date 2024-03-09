Мої дівчатка: Галкін заминував синьо-жовтим фото дружини з донькою

Російський гуморист Максим Галкін, який болісно сприйняв трагічний обстріл Одеси російськими окупантами, все ж знайшов сили жити далі і показав, чому завдячує.

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Звичайно, це виявилася його родина — дружина Алла Пугачова та їхні спільні двійнята Гаррі і Ліза.

Архівні знімки Максим опублікував у себе на сторінці в соцмережі.

На одному з них, опублікованому 8 березня, 74-річна Алла Борисівна посміхається в об'єктив разом з донькою Єлизаветою. При цьому співачка вдягнена у сині джинсові шорти, джинсову жилетку такого ж кольору, а Ліза вбрана в джинсовий піджачок і яскраво жовту шовкову спідничку.

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«Ми з Гаріком вітаємо своїх дівчат зі святом, а в їхньому обличчі та всіх інших класних дівчат, які це читають», — йдеться у підписі під знімком.

Алла Пугачова і Єлизавета Галкіна

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Звичайно, у відповідь підписники не змогли втриматися від емоцій. Були серед них і українці.

«Дякуємо вам за людяність та підтримку. Привіт з Франції», — написала одна з шанувальниць.

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«Вітання з Дніпра вашим дівчаткам», — приєдналася інша українка.

«Ви та Алла приклад здорових, свідомих та розумних людей», «Нехай Алла та Ліза будуть щасливі та здорові», «Обіймаємо і любимо вашу родину!», — відгукнулися інші фоловери.

Нагадаємо, що нещодавно у житті Алли Пугачової сталася важлива подія — вона вперше за п’ять років випустила нову пісню.

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