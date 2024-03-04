Алла Пугачова вперше за п’ять років випустила нову пісню

Російська співачка Алла Пугачова, яка днями анонсувала вихід нового альбому, вперше за довгий час випустила нову пісню. Композицію опублікував на своїй сторінці в інстаграмі чоловік артистки Максим Галкін. Щоправда, назву пісні він не вказав, а у відео використав архівні кадри.

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Пугачова співає про те, що зараз її серце в крові, що вона завжди «летить на світло, бо іншої дороги немає» та «готова до будь-якої долі».

Алла Борисівна написала цю пісню разом з відомим російським композитором Костянтином Губіним, який говорив про контракт зі співачкою ще у 2022 році. Він не засудив повномасштабне вторгнення в Україну. Більше того, присвячує пісні російським окупантам, відвідував учасників так званої «спеціальної воєнної операції», яким читав пропагандистські вірші й виконав пісню із закликом воювати.

Алла Пугачова відкрито не говорить про війну. Іноді публікує дописи з натяками. Проте красномовно підтримує свого чоловіка Максима Галкіна, якого в рф визнали іноагентом за різке засудження війни та критику путінського режиму. Також Пугачова підтримує Андрія Макаревича, який відкрито засуджує війну.

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Фото: інстаграм Максима Галкіна та Алли Пугачової

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