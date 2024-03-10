Світоліна перемогла фартову суперницю на престижному турнірі-мільйоннику у США (відео)

Перша ракетка України Еліна Світоліна (17-а в рейтингу WTA), яка не змогла дограти чвертьфінал Australian Open через дикі болі в спині, успішно стартувала на престижному тенісному турнірі WTA 1000 в Індіан-Уеллсі (США) з призовим фондом 9,2 млн доларів.

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У матчі другого кола 29-річна одеситка за 2 години здолала у трьох сетах Катержину Синякову (41-а) з Чехії — 6:3, 2:6, 6:1. До речі, чешку сміливо можна назвати фартовою суперницею для українки, адже Світоліна виграла у неї усі чотири зустрічі.

Вихід до 1/16 фіналу приніс Еліні 59 тисяч 100 доларів призових «брудними». Наступною суперницею Світоліної стане американка Емма Наварро (28-а), яка здолала в другому колі іншу нашу співвітчизницю Лесю Цуренко (37-а) — 4:6, 7:5, 7:5.

Нагадаємо, що Еліна вдесяте бере участь на турнірі в Індіан-Уеллсі. Свій найкращий результат вона показала у 2019 році, коли змогла дійти до півфіналу.

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До речі, ще одна українка — 21-річна киянка Марта Костюк (32-а) вийшла вже у четверте коло престижного турніру у США. Після перемоги над японкою Май Хонтаму (120-а) — 6:4, 6:2 киянка вийшла до 1/8 фіналу без боротьби, оскільки її суперниця — 7-а ракетка світу Маркета Вондроушова з Чехії — знялася з поєдинку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна дісталася півфіналу Вімблдону.

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Фото Jimmie48

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