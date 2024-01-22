Перемога Ястремської над олімпійською чемпіонкою та «постріл у спину» Світоліній: подробиці матчів Australian Open (відео)

У ніч на понеділок, 22 січня, українська тенісистка Даяна Ястремська (93-а), будинок рідних якої у новорічну ніч обстріляли російські окупанти, повторила досягнення 21-річної Марти Костюк (37-а) і вперше в кар'єрі сенсаційно пробилася до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії із загальним призовим фондом 58 млн 128 тисяч доларів.

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У поєдинку четвертого кола 23-річна одеситка, яка перед матчем відмовилася від спільного фото суперницею, у двох сетах вибила з турніру олімпійську чемпіонку, експершу ракетку світу 34-річну Вікторію Азаренко (22-а) з білорусі — 7:6 (6) 6:4. Успіх Даяни цінний подвійно, якщо врахувати, що в першій партії українка програвала — 1:3 та 3:5, а в другій — 0:3.

До речі, Даяна Ястремська стала першою тенісисткою з кваліфікації у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії з 2016 року та другою спортсменкою, яка обіграла двох чемпіонок турнірів «Великого шолома» в основній сітці, після Єлени Докіч на Вімблдоні-1999. Нагадаємо, що, крім Азаренко, українка здолала в Мельбурні чемпіонку Вімблдону, 7-у ракетку світу Маркету Вондроушову з Чехії.

За традицією Даяна після перемоги залишила напис на камері. Цього разу спортсменка написала: «Сім'я — це моя Україна».

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Ястремська вже заробила в Австралії 405 900 доларів призових «брудними» і оскаржить путівку до півфіналу з іншою сенсацією турніру — 19-річною чешкою Ліндою Носковою (50-а), котра на кортах Меьбурна перемогла першу ракетку світу Ігу Свьонтек з Польщі і цієї ночі практично без боротьби пройшла найсильнішу тенісистку України Еліну Світоліну (23-а).

За рахунку 3:0 на користь чешки у першій партії 29-річна українка через дикий біль у спині змушена була знятися з матчу та у сльозах залишила корт.

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«У мене був спазм, або я не знаю точно, що це, але це був біль, що стріляв, який я відчула в першому геймі, під час останніх двох очок, — зізналася Еліна Світоліна. — Я нічого не могла вдіяти. Повністю заблокувало спину. Звичайно, дуже сумно…

Мені здається, у мене ніколи не було такого стрілючого болю. У мене вже бували якісь пошкодження спини, коли я просто відчувала втому наступного дня після матчу, але це було справді з нізвідки. Мені здалося, що хтось вистрілив мені в спину.

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Спина просто заблокувалася. Поперек повністю заблоковано. Тому, так, мені дуже боляче навіть ходити, повертатись. Я не можу повертатися з боку на бік. Це дуже дивне почуття.

Сподіваюся, що короткострокова проблема. Не знаю. Можливо, спазм чи ще щось. Сподіваюся, я повернуся до тренувань, можливо через тиждень. Звісно, я матиму довгий переліт, і це не допомагає. У якомусь сенсі мені доведеться жити одним днем, відновлюватись, робити сканування, як тільки я повернуся додому, і рухатись далі. Сподіваюся, я не матиму нічого серйозного".

Зазначимо, що Світоліна, яка заробила у Мельбурні 253 688 доларів «брудними», лише втретє у кар'єрі і вперше з 2019 року не змогла дограти свій поєдинок через травму.

Нагадаємо, що ще одна українка Марта Костюк у вівторок, 23 січня, оскаржить путівку до півфіналу Australian Open у поєдинку з чинною переможницею Відкритого чемпіонату США, 19-річною американкою Коко Гауфф (4-а).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська тенісистка Леся Цуренко гідно відповіла критикам після болючої поразки.

Фото WTA

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