Десять житлових багатоповерхівок пошкоджено внаслідок ракетного удару по Мирнограду Донецької області (фото, відео)

Під час атаки з повітря, коли російські окупанти запускали по Україні ракети та дрони-камікадзе, три ракети С-300 поцілили по Мирнограду на Донеччині.

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«Покровський район. В Очеретиному поранено людину, у Желанному пошкоджено 2 будинки і нежитлову забудову. По Мирнограду росіяни випустили 3 ракети С-300: поранено щонайменше 9 людей, у тому числі 1 підліток, пошкоджено 9 багатоповерхівок і 27 автівок. Добропілля зазнало атаки шахедами — пошкоджено 2 адмінбудівлі та 2 приватні будинки», — повідомив керівник обласної ОВА Вадим Філашкін.

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Фото Донецької ОВА

Як повідомляє «Суспільне Донбас», виконувач обов'язків Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк розповів про наслідки ракетного удару: «Три ракетних влучання. Три воронки в одному місці в радіусі 20 метрів. Сильно пошкоджені десять житлових багатоповерхових будинків. Один під'їзд дев'ятиповерхівки має пошкодження такі, що для житла непридатний, потребує капітального відновлення».

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Фото Донецької ОВА

Через ракетний удар була відключена котельня — без опалення залишились 2 088 абонентів. Наразі ремонтні бригади вже частково відновили подачу тепла. Також пошкоджень зазнала теплотраса та колектор. Фахівці встановлюють ступінь пошкоджень та необхідні ремонтні роботи. «Поранення отримали десять осіб цивільного населення — це мешканці будинків. Госпіталізували трьох людей, одного з них до Покровська. Іншим надали медичну допомогу, лікуватись будуть амбулаторно», — розповів Третяк.

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Фото Донецької ОВА

Пізніше військові уточнили, що загарбники використали нові авіаційні бомби — УМПБ Д-30СН, які мають додаткові функції планування і додаткові силові установки. Внаслідок цієї атаки поранено 11 людей. Також пошкоджено 17 багатоповерхівок та 27 автівок. За даними обласної прокуратури, серед поранених 16-річний хлопець, п’ятеро жінок та стільки ж чоловіків віком від 34 до 95 років.

В Краматорському районі в Тернах Лиманської громади повторно пошкоджено декілька приватних будинків. Під вогнем знаходилися околиці Костянтинівської громади. В Бахмутському районі в Торецьку пошкоджено 2 багатоповерхівки і адмінбудівлю, у Залізному — 2 двоповерхівки. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок і 2 нежитлові будівлі.

«Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 134 особи, у тому числі 23 дитини», — зазначив Вадим Філашкін.

А в ГУНП Донецької області зазначили, що за минулу добу війська рф здійснили 11 атак на цивільне населення, всього обстрілів по лінії зіткнення — 1781. Окупанти гатили по житловому сектору керованими авіабомбами, РСЗВ «Ураган», артилерією. Пошкоджено 13 житлових будинків і храм. Часів Яр росіяни накрили з артилерії — вбили цивільну особу, пошкодили два багатоквартирних будинки. Внаслідок артилерійських обстрілів поранено 4 людей — в Очеретиному, Архангельському, Єлизаветівці та Українську, постраждали приватні та багатоквартирні будинки.

На Торецьк окупанти скинули КАБ-250 та обстріляли місто з артилерії — пошкоджено дві приватних оселі та релігійна споруда. А у ніч проти 10 березня ворог вдарив по Добропіллю дронами — є руйнування в житловому секторі. Під завалами, ймовірно, перебувають дві цивільних особи.

Нагадаємо, що днями російські терористи скинули керовану авіабомбу на центр міста Курахове, що на Донеччині. Були пошкоджені щонайменше 15 багатоповерхівок, 16 людей зазнали поранень.

Фото Донецької ОВА

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