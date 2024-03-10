Поки ви спали: вночі ППО знищила 35 ворожих дронів-камікадзе, які атакували Україну (фото)

Під час чергової масованої атаки з повітря у ніч проти 10 березня, коли ворог спрямував на Україну 4 ракети С-300 та 39 дронів-камікадзе (мис Чауда, Крим, Приморсько-Ахтарськ — рф.), ППО збила 35 «шахедів».

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Як зазначають в командуванні Повітряними Силами ЗСУ, ."шахеди" збивали у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей. Зенітними керованими ракетами С-300 ворог бив по Харківщині і Донеччині.

Більшість повітряних цілей знищено силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України. Також до відбиття повітряного нападу залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, засоби РЕБ.

В Силах оборони півдня повідомляють, що масована атака баражуючих боєприпасів тривала понад 4,5 години. 20 БпЛА було знищено, з них 11 на Одещині, 6 на Миколаївщині, 2 на Херсонщині та ще 1 на Дніпропетровщині.

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«Ворог вкотре підступно спрямовував ударні безпілотники через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, що ускладнювало роботу силам ППО. Влучанням одного з дронів на промисловому об'єкті в Одеському районі пошкоджено будівлю. Пожежу рятувальники оперативно ліквідували. Люди не постраждали. Влучанням на відкритій території Миколаївщини дрон-камікадзе пошкодив ЛЕП. Ведуться відновлювальні роботи», — йдеться у повідомленні.

Фото Сил оборони півдня

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Фото Сил оборони півдня

Фото Сил оборони півдня

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Були влучання й на Дніпропетровщині. За інформацією керівника обласної ОВА Сергія Лисака, пізно увечері напередодні оборонці неба знищили два ворожі безпілотники у Криворізькому та Нікопольському районах.

«Стався в області й ракетний удар. Агресор поцілив по підприємству у Новомосковському районі. Постраждав 58-річний чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, лікуватиметься вдома. Через „приліт“ виникла пожежа. Вогонь рятувальники вже приборкали. По Нікопольщині російські війська тричі вгатили з важкої артилерії. Скерували й дрон-камікадзе. Гучно було у районному центрі і Марганецькій громаді. Там минулося без загиблих та поранених. Пошкоджений інфраструктурний обʼєкт. Сталося загоряння, полумʼя оперативно загасили», — зазначив Лисак.

А очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що внаслідок роботи ППО уламки пошкодили об'єкт інфраструктури, в результаті чого виникла пожежа, яку станом на 06:30 ліквідовано. Постраждалих немає.

В Генштабі ЗСУ зазначають, що протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 95 авіаційних ударів, здійснив 136 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Є загиблі та поранені серед цивільних.

Протягом доби, що минула, відбулося 73 бойових зіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбито 8 атак противника в районах східніше Левадного, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, станції радіоелектронної боротьби та засобу протиповітряної оборони окупантів.

Фото Генштабу ЗСУ

Після захоплення росіянами Авдіївки загарбники намагалися розвинути успіх, але окупаційна армія не змогла досягти значного просування. Як пише на The New York Times, через втрати та виснаження під час боїв за Авдіївку росіяни значно уповільнили просування. На думку експертів, яких цитує видання, цьому також сприяли зусилля української сторони з укріплення рубежів, а також відкрита місцевість, на якій наразі точаться бої. Втім, росіяни зберігають ініціативу й можуть прорватися через рубежі. У тому числій й через те, що у США й досі не схвалили надання військової допомоги Україні.

Тим часом речник Державного департаменту США Метью Міллер під час недавньої пресконференції заявляв, що Америка «налаштована оптимістично» і що «вірить у переможний план України».

Фото зі сторінки Сил оборони півдня

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