Росіяни скинули авіабомбу на Курахове на Донеччині, постраждали 16 людей

Сьогодні вдень російські окупанти вдарили по Донецькій області. Терористи скинули авіабомбу у центр міста Курахове, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Курахове потрапило під вогонь сьогодні в обід — ворог поцілив у самий центр міста, пошкодив щонайменше 15 багатоповерхівок. За попередньою інформацією, росіяни використали керовану авіабомбу», — написав він.

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За словами Філашкіна, станом на 16:00 відомо про 16 поранених, двоє з яких у важкому стані.

Усі поранені перебувають у лікарні та отримують всю необхідну медичну допомогу.

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Вночі ворог вдарив по Мирнограду чотирма ракетами «С-300». В результаті цього травми отримали троє місцевих жителів: жінки 33 та 50 років та 37-річний чоловік.

Уранці ж окупанти атакували Покровськ. Тут правоохоронці повідомили про трьох поранених людей.

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За даними ОВА, шкоди зазнали 14 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, 2 заклади освіти, газогін.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Одесі, де від удару російського дрона зруйнована частина 9-поверхового будинку вже відомо про 10 загиблих, серед яких три дитини. Зокрема, загинула багатодітна сім'я військових. Чоловіка, дружину й 7-місячну доньку знайшли, двох дітей 9-ти та 8-ми років ще шукають під завалами.

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