Українцям загрожують масові звільнення: що показало дослідження ринку праці
Найближчим часом ринок праці України, яка бореться з російською агресією, не зазнаватиме значних потрясінь — не очікується як різкого зростання вакансій в основних секторах економіки, так і сплеску звільнень. Втім, окремі компанії, які мають намір змінювати кількість співробітників, все ж є. І тут ситуація негативна: звільняти працівників у них мають намір набагато частіше, ніж наймати нових. Про це йдеться у результатах опитування Нацбанку.
Наприклад, серед підприємств сфери послуг:
- залишатимуть поточну кількість працівників — 79%;
- найматимуть нових — 9%;
- проводитимуть звільнення — 13%, що майже в 1,5 раза перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.
Серед підприємств сфери промисловості:
- залишатимуть поточну кількість працівників — 77%;
- найматимуть нових — 8%;
- проводитимуть звільнення — 15%, що майже вдвічі перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.
Серед будівельних підприємств:
- залишатимуть поточну кількість працівників — 76%;
- найматимуть нових — 5%;
- проводитимуть звільнення — 19%, що майже вчетверо перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.
Сфера торгівлі стала єдиною, де наймати нових співробітників мають намір частіше, ніж звільняти наявних — 6% проти 5%. Втім, як і в інших галузях, переважна більшість компаній сектору не має наміру змінювати кількість своїх працівників — таких 89%.
Водночас Нацбанк прогнозує зростання зарплат в Україні — причому не лише номінальних, а й реальних. Тобто, купівельна спроможність українців зросте. Причиною цього процесу у регуляторі називають зростання конкуренції серед роботодавців за кваліфікованих спеціалістів.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що таке «стажування» й чому роботодавці так часто його пропонують.414
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