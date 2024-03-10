Українцям загрожують масові звільнення: що показало дослідження ринку праці

Найближчим часом ринок праці України, яка бореться з російською агресією, не зазнаватиме значних потрясінь — не очікується як різкого зростання вакансій в основних секторах економіки, так і сплеску звільнень. Втім, окремі компанії, які мають намір змінювати кількість співробітників, все ж є. І тут ситуація негативна: звільняти працівників у них мають намір набагато частіше, ніж наймати нових. Про це йдеться у результатах опитування Нацбанку.

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Наприклад, серед підприємств сфери послуг:

- залишатимуть поточну кількість працівників — 79%;

- найматимуть нових — 9%;

- проводитимуть звільнення — 13%, що майже в 1,5 раза перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.

Серед підприємств сфери промисловості:

- залишатимуть поточну кількість працівників — 77%;

- найматимуть нових — 8%;

- проводитимуть звільнення — 15%, що майже вдвічі перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.

Серед будівельних підприємств:

- залишатимуть поточну кількість працівників — 76%;

- найматимуть нових — 5%;

- проводитимуть звільнення — 19%, що майже вчетверо перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.

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Сфера торгівлі стала єдиною, де наймати нових співробітників мають намір частіше, ніж звільняти наявних — 6% проти 5%. Втім, як і в інших галузях, переважна більшість компаній сектору не має наміру змінювати кількість своїх працівників — таких 89%.

Водночас Нацбанк прогнозує зростання зарплат в Україні — причому не лише номінальних, а й реальних. Тобто, купівельна спроможність українців зросте. Причиною цього процесу у регуляторі називають зростання конкуренції серед роботодавців за кваліфікованих спеціалістів.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що таке «стажування» й чому роботодавці так часто його пропонують.

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