В Україні за добу ліквідовано понад 800 загарбників та 53 артилерійських системи росії, — Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби російський ворог завдав 8 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 113 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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На фронті зафіксовано 63 бойових зіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Силами оборони відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка.

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На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 15 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

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На Оріхівському напрямку відбито 8 атак противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій.

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Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Силами оборони знищено 12 з 15 запущених російськими окупантами БпЛА типу «Shahed».

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження озброєння та військової техніки, пункту управління, 3 станціях радіоелектронної боротьби, зокрема двох Р-330Ж «Житель», важкій вогнеметній системі ТОС-1А «Солнцепек» та складу боєприпасів противника.

До речі, вчора ЗСУ неодноразово привітали росіянок з «прекрасним комуністичним днем», побажавши, щоб кожна прихильниця диктатора путіна отримала «ладу каліну» чим скоріше!

Нагадаємо, в ніч проти 8 березня противник атакував південь та схід України. Окупанти застосували одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних «шахедів». Українська ППО знищила 33 «шахеди» у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.

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