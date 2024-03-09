Летіли з моря: в росії повідомляють про масовану атаку «невідомих» дронів

Атаки «невідомих» дронів по території росії стають все частішими. Так, цієї ночі країну-агресорку, за даними міноборони рф, атакували 47 безпілотників.

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За даними відомства, нібито 41 дрон збили над Ростовською областю. Також безпілотники атакували Курську та Білгородську області. А три дрони долетіли до Волгоградської області.

Зокрема, жителі Таганрога повідомляли про велику кількість дронів у небі над містом, що летіли з боку моря. Також вони чули серію вибухів.

В результаті атаки постраждав Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва. Про це повідомив російський незалежний Telegram-канал Astra.

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На цьому заводі модернізували літаки ДРЛВ А-50, А-100. Також ремонтують і обслуговують стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-142.

Наліт дронів тривав понад годину. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв назвав атаку «масованою», але завірив, що вона «була відбита силами ППО».

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Поранень зазнав співробітник МНС, який брав участь у ліквідації наслідків на землі. Потерпілого госпіталізовано, загрози його життю немає.

Влада Ростовської області повідомила, що було атаковане місто Морозовськ, воно розташоване на схід від Ростова-на-Дону. Відомо, що у Морозівську розташований великий військовий аеродром.

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Також росзмі пишуть, що безпілотники атакували об'єкти в Курській області. У Курську уламки БПЛА впали на дах поліклініки, пошкодивши його. Пацієнтів довелося евакуювати.

Нагадаємо, днями у російській у Казані сталася пожежа у танковому командному училищі.



Як повідомляли «ФАКТИ», на початку січня цього року пожежа була на російському аеродромі «Шагол», де горів тактичний бомбардувальник Су-34.



А на початку лютого в окупованому Криму ЗСУ знищили три військові літаки рф та понад десяток окупантів.

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