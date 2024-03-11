Тетяна Литвинова похвалилися обновками та розповіла, як правильно готувати омлет на пару

Тетяна Литвинова — не тільки кулінарний експерт, суддя кулінарного реаліті-шоу і відома телеведуча, а ще й смілива і стильна жінка, яка демострує це у своїх відео.

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Певно, телеведуча постійно слідкує за модою і поповнює гардероб, але так як у часи війни новинки немає де «вигулювати», то Тетяна придумала хитрий хід: попросила глядачів порадити їй, що одягнути під леопардові лосини. І під час «консультації» показала всі обновки.

Більшість глядачів залишились дуже задоволеними, про що написали в коментарях.

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Але оскільки огляд модних новинок — не тема кулінарного шоу, то Тетяна продовжила і розповіді про корисні страви, зокрема, про те, як приготувати омлет на пару.

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Нагадаємо і про рецепт картопляних зраз з грибами та шпинатом від Тетяни Литвинової, які теж зарядять вас енергією на цілий день.

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