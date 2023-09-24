«Я кайфую від свого тіла!»: Тетяна Литвинова відверто розповіла про пластичні операції та похвалилася «новими» грудьми в купальнику

Колишній суддя кулінарного шоу «Майстер шеф», а нині популярна фудблогерка Тетяна Литвинова постала перед численними шанувальниками у Instagram із несподіваного боку. Вона зізналася, що зробила маммопластику і поділилася думками з цього приводу.

За словами жінки, про зміни себе на краще вона почала замислюватися після розлучення (у 2021 році жінка розлучилася зі своїм чоловіком Ярославом Трухановим після 9 років подружнього життя), адже вважає, що дівчина у 20 має знайти свого гінеколога та дантиста, а жінка після 45 — свого пластичного хірурга.

Також вона уточнила, що перенесла одразу три операції — пластику грудей без імплантатів, пластику шву після кесаревого розтину та ліпофілінг.

«Я кайфую від свого тіла! Я кайфую і в білизні і без неї! І це величезна свобода», — зізналася Литвинова, показавши відео у купальнику.

У коментарях фоловери підтримали свою улюбленицю, наголосивши, що вона і до операції була дуже гарною.

Нагадаємо, на початку року про проблеми зі здоров'ям та допомогу їй з боку індійських лікарів розповіла популярна українська співачка та актриса Аліна Гросу,

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