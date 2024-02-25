Картопляні зрази з грибами та шпинатом від Тетяни Литвинової: встояти просто неможливо

Відома кулінарка Тетяна Литвинова, яка раніше поділилася секретом приготування грецького лінивого киша, розповіла, як приготувати смачні картопляні зрази.

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«Сьогодні я розповім та покажу, як приготувати картопляні зрази з дуже смачною начинкою — грибами та шпинатом. Ніжні зрази з картопляного пюре немов тануть у роті, а шпинат, як перша зелень після довгої зими, надає цій страві особливого аромату та свіжості. Рецепт таких зраз із картоплі універсальний, адже така страва — це чудовий сніданок, обід чи вечеря. Також зрази можна заморозити і використовувати за потребою, як швидкий та корисний прийом їжі. Обов'язково спробуйте ці картопляні зрази зі шпинатом», — написала вона.

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Як писали «ФАКТИ», раніше кулінарка Ліза Глинська поділилася своїм рецептом приготування картопляних зразів. Кулінарний експерт Едуард Насиров також розповів, як приготувати зрази з картоплі.

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