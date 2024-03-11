Не помста за Одесу: дрони атакували арсенал зі снарядами у волгоградській області росії

В росії заявили про нібито «атаку» дронами на арсенал з боєприпасами у Волгоградській області. Він розташований на території однієї із військових частин окупантів.

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Про це повідомляє російський Telegram-канал ASTRA.

Звичайно, багатьом українцям хотілось би знати, що таким чином ворогу прилетіла «відповідь» за нічну атаку Одещини. На жаль, йдеться про події в ніч проти 8 березня — тоді саме в указаній місцині було збито 15 безпілотників.

В той же час в ASTRA з'ясували, що два з них, нібито, впали на територію військової частини 57229/51 у селищі Котлубань (колишня № 92921). Незважаючи на те, що інцидент трапився 8 березня, про нього стало відомо лише за три дні.

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«Один безпілотник після падіння вибухнув. Попередньо постраждалих немає», — констатує ASTRA, додаючи, що не має інформації про руйнування.

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Зазначена військова частина, згідно з відкритими даними, є великим арсеналом комплексного зберігання боєприпасів рф. За даними сервісу Wikimapia, тут розташований арсенал головного управління ракетного артилерійського управління (ГРАУ) міноборони країни-агресорки.

Як додає ASTRA, це не перша подібна атака. Так, 24 листопада 2023 року безпілотник уже падав на територію цієї військової частини. Тоді, нібито, постраждалих та руйнувань не було. Крім того, 16 листопада цю ж військову частину також атакував безпілотник, внаслідок чого згорів склад із боєприпасами дрібної стрілецької зброї. За даними ASTRA, з території частини евакуювали 630 осіб.

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Нагадаємо, що днями українські ударні БПЛА Ростовську, Курську та Білгородську області рф. Зокрема, постраждав Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва.

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