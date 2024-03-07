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Світ

В росії стався вибух на найбільшому металургійному комбінаті

16:10 7 березня 2024
завод

В росії невідомі дрони продовжують атаки на промислові об'єкти. Сьогодні стало відомо, що у Череповці дрон атакував металургійний комбінат «Сєвєрсталь».

Вранці 7 березня на комбінаті стався вибух, повідомляють росЗМІ. За їхньою інформацією, через атаку безпілотника вибухнула одна з індукційних печей.

На самому підприємстві «Сєвєрсталь» повідомили, що «відбувся технологічний інцидент», внаслідок чого ніхто не постраждав, а один з агрегатів «виведений на запланований раніше ремонт».

Про те, що підприємство атакувало дрон, у компанії не повідомили.

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Тимчасово виконувач обов'язків губернатора Вологодської області Георгій Філімонов зазначив, що ніхто не постраждав, роботу доменної печі не порушено, передає ASTRA.

Нагадаємо, напередодні два безпілотники атакували Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Курській області. В результаті спалахнув резервуар з паливом. Раніше у бєлгородській області рф загорілась Губкінська нафтобаза.

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А сьогодні в російській Казані палало танкове командне училище.

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В росії стався вибух на найбільшому металургійному комбінаті

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