Боялася «пороблення»: на Закарпатті жінка віддала півтора мільйона гривень та золото молодій аферистці

В Україні триває боротьба з шахраями. Правоохоронці виявили жительку Закарпаття, яка виманила майже 1,5 млн грн за «зняття порчі». Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

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«За процесуального керівництва Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури 22-річній уродженці Київщини повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). За інформацією слідства, жінка шляхом обману виманила у закарпатки грошові кошти на загальну суму майже 1,5 млн грн та ювелірні прикраси. Потерпіла звернулася до правоохоронців і повідомила, що стала жертвою аферистки, яка під виглядом „зняття порчі з сім’ї“ заволоділа усіма її заощадженнями. Встановлено, що з так званою провидицею мешканка Закарпаття контактувала через мережу Інтернет. Підозрювана запевнила, що допоможе жінці, але для проведення необхідних ритуалів їй потрібні гроші та золоті прикраси. Частину коштів потерпіла переказала на банківську картку зловмисниці, частину готівкою передала їй через довірену особу», — йдеться у повідомленні.

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Сама ж підозрювана увесь цей час знаходилася у місті Чернігів.

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«Правоохоронці встановили її місце проживання і провели там санкціоновані обшуки. Знайшли та вилучили мобільний телефон, банківські картки, квитанції та ювелірні прикраси, серед яких і ті, що належать потерпілій. Жінку вже доставили на територію Закарпатської області та обрали їй запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внести 1 млн 481 тис. грн застави. Подальше досудове розслідування здійснюють слідчі відділення поліції № 1 Хустського районного управління поліції. Ймовірних спільників громадянки та інших потерпілих від шахрайських дій встановлюють», — повідомили в прокуратурі.

Як писали «ФАКТИ», раніше під приводом збору грошей для хворих дітей аферисти виманили в українців 12 мільйонів гривень.

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