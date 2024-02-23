Шахраї розпочали полювання за пенсіонерами-переселенцями, які проходять ідентифікацію

Пенсіонерів, які стали внутрішніми переселенцями до широкомасштабного вторгнення рф і які для продовження отримання пенсійних виплат мають пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року, попередили про аферистів.

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В Пенсійному фонді попереджають, що шахраї, представляючись працівниками ПФУ, просять у пенсіонерів-ВПО реквізити банківських карток.

«Офіційно заявляємо, що ані для подання заяви на проведення фізичної ідентифікації за допомогою відеоконференцзв’язку, ані для процедури ідентифікації, продовження чи поновлення виплат, уповноважені працівники Фонду не використовують для підтвердження особи пенсіонера інформацію про реквізити банківських карток. Це не передбачено жодним нормативним документом», — зазначили в ПФУ та закликали людей, які отримали подібні дзвінки, повідомляти про факт шахрайства органи Національної поліції України.

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Детально про те, як можна пройти ідентифікацію, розповідають на сайті Пенсійного фонду України.

Раніше у Мінсоцполітики пояснювали, що у випадку, коли пенсіонери-переселенці, які стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО) до 24 лютого 2022 року, не користуються своєю банківською карткою протягом 6 місяців і по такій картці немає руху коштів, то пенсія на неї перераховуватися не буде до моменту зʼясування обставин і проходження фізичної ідентифікації. Але сама пенсія продовжує нараховуватися, проте виплати не надходять на її картковий рахунок.

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Фото Pixabay

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