Допомогла коханому знову стати чемпіоном: Белла Хадід відвідала з нареченим родео

Відома модель Белла Хадід, яку добре знають як любительку природи та коней знайшла бойфренда собі під стать — зірку кінного спорту Адана Бануєлоса. І, здається, кохані божеволіють один від одного: у лютому вони перестали приховувати свої стосунки, і вперше з'явилися на публіці як пара.

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І ось закохані знову з'явилися разом: Белла та Адан відвідали техаське кінне шоу The American Performance Horseman, пишуть зарубіжні ЗМІ.

На знімках, зроблених папарацці, вони ніжно дивляться один за одного і тримаються за руки.

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Одяглася модель відповідно до нагоди: на ній були чорні штани, блискучий топ із відкритою спиною та ковбойський капелюх.

Спостерігаючи за виступом бойфренда, Белла не стримувала емоцій: хвилювалася та бурхливо раділа. Мабуть, її підтримка відіграла свою роль, тому що Адан захистив свій титул чемпіона, і вечір для пари був справді щасливим. Коли змагання закінчилися, Хадід вітала коханого, обіймаючи та цілуючи його на очах у всіх.

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Журналісти зазначають, що з появою Адан чорна смуга в житті Белли нарешті змінилася білою. Минулої весни топ-модель після дворічного роману розлучилася з арт-директором Марком Калманом. Приблизно в той же час у неї загострилися проблеми зі здоров'ям на тлі хвороби Лайма і стало відомо про її боротьбу з алкогольною залежністю. На щастя, з алкоголем було покінчено досить успішно, і тепер 27-річна красуня насолоджується новими стосунками.

До речі, її старша сестра Джіджі Хадід щаслива у стосунках із Бредлі Купером. Ходять чутки, що в актора серйозні плани на дівчину: він давно мріє про супутницю, з якою міг би побудувати міцну родину та завести другу дитину.

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