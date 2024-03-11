Можливе повторення Авдіївки і економічні труднощі: тарологиня розповіла, яким буде для України 2024 рік

Незважаючи на попередження відомого журналіста Віталія Портникова про те, що у війні потрібно вміти не стільки вірити, скільки виживати, українці продовжують планувати життя, виходячи з прогнозів екстрасенсів, тарологів та провидців.

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Звичайно, вже ніхто не має довіри до «передбачень» Влада Росса, «нумерологів» чи «віщунів», які обіцяли Україні перемогу до кінця 2022 року, проте їх місце займають інші фахівці, і одна з найбільш відомих з них — Яна Пасинкова.

В прогнозі для TСН.ua вона спрогнозувала, що 2024 рік буде тяжким для українців.

Найнебезпечніші події для України цього року, вважає фахівчиня можуть статись у перші місяці. Особливо обережними потрібно бути у квітні та вересні 2024-го. Також вона наголосила про небезпеку для дітей та ймовірне повторення Авдіївки.

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Неспокійно буде не тільки в Україні. За словами тарологині, у липні світ здригнеться від великої біди. Це також торкнеться і нашої держави, бо все у цьому світі взаємопов’язане, наголошує Пасинкова.

Економічна криза

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Наприкінці року можуть бути економічні труднощі. Проте, фінансово страждати будуть не тільки українці. Попереджає тарологиня і про корупційні схеми, відмивання грошей та відвертий грабунок України. За її словами, це можна зупинити, є люди, які можуть вплинути на ситуацію і додає, що це лише прогноз, все можна змінитися.

Для когось 2024 рік стане останнім

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2024 рік стане тяжким, але переламним для України. Видихнути ми з вами зможемо лише навесні 2025-го. Саме у березні наступного року на Україну чекає винагорода та розпочинається сприятливий період, прогнозує Пасинкова. А от для декого вже цей рік стане останнім.

Мир із гірким присмаком

На запитання, яке хвилює мільйони українців по всьому світу про те, чи буде завершення війни зі звільненням всієї території України від окупантів, з нашою перемогою цього року, Яна Пасинкова дала оптимістичні прогнози, однак, на жаль, не все буде так однозначно, як ми б того з вами бажали.

Зазначимо, що свій прогноз на 2024 рік зробила і сліпа від дитинства болгарська провидиця Вангелія Димитрова. Серед головних її прогнозів на цей рік — путіна нарешті вб’ють, ба більше, це буде хтось з його близького оточення. Ті, хто розшифровують пророцтва Ванги, стверджують, що вона знала, коли закінчиться війна в Україні. Мовляв, бойові дії триватимуть близько двох років, а припиняться «коли на трон зійде восьмий». Достовірно невідомо, хто такий «восьмий», але цілком може бути, що це навіть не людина, а подія, про яку ми навіть не підозрюємо. Сенс такого передбачення на 2024 рік для України стане зрозумілим згодом.

Нагадаємо, що з прогнозом Яни в чомусь перекликається передбачення «провідниці у Вищі виміри світла та любові», ченнелерки Айі, яка вважає, що в Європі можливий голод через дії фермерів з Польщі, які суттєво зіпсували собі карму, коли висипали на землю українське зерно.

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