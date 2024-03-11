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Шахрайська схема в Telegram на тисячі доларів: як вберегтись самому та убезпечити своїх близьких

19:59 11 березня 2024
Шахраї

Випадок з ведучою «ТСН.Тиждень» Аллою Мазур показує, що в нашій країні активізувались шахраї, яку не гребують ніякими засобами для того, щоб нахабно красти гроші українців.

Про те, які діє подібна схема, розповів користувач соціальної мережі, чия мама стала жертвою однієї з подібних схем.

За словами молодого чоловіка, для тих, хто стикається з подібними випадками вперше, все відбувається дуже жорстко.

«По-перше, вас вибиває з Telegram, і зайти знову ви не зможете. А якщо вдасться, то вас звідти викине протягом хвилини. Ви будете пробувати знову і знову увійти у свій акаунт, тоді на вас скинуть «бомбера», — пояснив чоловік.

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«Бомбер» — це масована розсилка смс і вайбер-повідомлень, і разом з ними дзвінки з Афганістану, Британії, Канади та інших країн. Все це робиться для наведення паніки та для того, щоб збити з пантелику людину, яка просто хоче зайти в свій Telegram, і не може цього зробити.

Після цього починається найбільш жорсткий сценарій: шахраї пишуть контактам людини послання з проханням позичити 16 тисяч гривень. Типу: завтра об 11-й ранку поверну. І це не просто сухі повідомлення, а з урахуванням особливостей саме діалогу людини — технології не стоять на місці, і штучний інтелект творить чудеса.

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«У моєї матусі є „фірмова“ трояндочка, яку вона часто надсилає своїм співбесідниками — і її стали присилати. Більше того: коли маму намагались набрати по голосовому зв'язку щоб уточнити, чи точно їй потрібні гроші, шахраї писали „перезвоню“ і перезвонювали, і її голосом пояснювали причину позики», — бідкається оповідач.

І це дійсно сумна історія, бо багато людей повелося на цей «розвод», і скидали гроші, які швидко переводилися на криптогаманці.

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«Завжди відкидайте всю терміновість. І зателефонуйте тому, хто просить у вас гроші. Переконайтеся у правдивості цих слів. Якщо вказана чужа картка — сумнівайтесь. Перевіряйте себе на кожному кроці», — радить син жінки, що стала жертвою шахраїв.

Але найголовніше — як себе убезпечити. Потрібно перевірити Telegram та соцмережах, чи підключена двоетапна перевірка, і обов'язково вмикнути її. Себто, потрібно додати додатковий пароль або пошту — це вбереже від негативних наслідків. Потрібно відреагувати на офіційні повідомлення від Telegram про те, що хтось зайшов у ваш акаунт. Тому що якщо шахраї пробудуть в акаунті протягом 24 годин, вони зможуть викинути з нього власника і продовжити ганебні справи.

Також не варто відкривати повідомлення від контактів про допомогу — скоріш за все, це шахрайська схема.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як уникнути обману на СТО.

Фото ілюстративне: intent.press

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