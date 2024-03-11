Шахрайська схема в Telegram на тисячі доларів: як вберегтись самому та убезпечити своїх близьких

Випадок з ведучою «ТСН.Тиждень» Аллою Мазур показує, що в нашій країні активізувались шахраї, яку не гребують ніякими засобами для того, щоб нахабно красти гроші українців.

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Про те, які діє подібна схема, розповів користувач соціальної мережі, чия мама стала жертвою однієї з подібних схем.

За словами молодого чоловіка, для тих, хто стикається з подібними випадками вперше, все відбувається дуже жорстко.

«По-перше, вас вибиває з Telegram, і зайти знову ви не зможете. А якщо вдасться, то вас звідти викине протягом хвилини. Ви будете пробувати знову і знову увійти у свій акаунт, тоді на вас скинуть «бомбера», — пояснив чоловік.

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«Бомбер» — це масована розсилка смс і вайбер-повідомлень, і разом з ними дзвінки з Афганістану, Британії, Канади та інших країн. Все це робиться для наведення паніки та для того, щоб збити з пантелику людину, яка просто хоче зайти в свій Telegram, і не може цього зробити.

Після цього починається найбільш жорсткий сценарій: шахраї пишуть контактам людини послання з проханням позичити 16 тисяч гривень. Типу: завтра об 11-й ранку поверну. І це не просто сухі повідомлення, а з урахуванням особливостей саме діалогу людини — технології не стоять на місці, і штучний інтелект творить чудеса.

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«У моєї матусі є „фірмова“ трояндочка, яку вона часто надсилає своїм співбесідниками — і її стали присилати. Більше того: коли маму намагались набрати по голосовому зв'язку щоб уточнити, чи точно їй потрібні гроші, шахраї писали „перезвоню“ і перезвонювали, і її голосом пояснювали причину позики», — бідкається оповідач.

І це дійсно сумна історія, бо багато людей повелося на цей «розвод», і скидали гроші, які швидко переводилися на криптогаманці.

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«Завжди відкидайте всю терміновість. І зателефонуйте тому, хто просить у вас гроші. Переконайтеся у правдивості цих слів. Якщо вказана чужа картка — сумнівайтесь. Перевіряйте себе на кожному кроці», — радить син жінки, що стала жертвою шахраїв.

Але найголовніше — як себе убезпечити. Потрібно перевірити Telegram та соцмережах, чи підключена двоетапна перевірка, і обов'язково вмикнути її. Себто, потрібно додати додатковий пароль або пошту — це вбереже від негативних наслідків. Потрібно відреагувати на офіційні повідомлення від Telegram про те, що хтось зайшов у ваш акаунт. Тому що якщо шахраї пробудуть в акаунті протягом 24 годин, вони зможуть викинути з нього власника і продовжити ганебні справи.

Також не варто відкривати повідомлення від контактів про допомогу — скоріш за все, це шахрайська схема.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як уникнути обману на СТО.

Фото ілюстративне: intent.press

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