Ведуча «ТСН.Тиждень» Алла Мазур стала жертвою шахраїв. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. Телеведуча розповіла, що її акаунт у Telegram зламали. Знайомим Алли Мазур почали надходити повідомлення з проханнями позичити гроші, перерахувати кошти з карти.

Ведуча закликала не реагувати на такі повідомлення та ні в якому разі не відправляти кошти. Зараз вона робить усе можливе, щоб повернути акаунт та мінімізувати можливості шахраїв.

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«Всі, хто має мій номер телефона, — не реагуйте, будь ласка, на повідомлення в Telegram від мене з проханням позичити гроші. Мій Telegram зламали шахраї. Зараз змінюю налаштування», — повідомила Алла Мазур.

Вона також закликала користувачів мережі уважно ставитися до безпеки у соцмережах та вживати заходів для захисту.

«Перевірте, будь ласка, і свої налаштування. Зробіть двофакторну аутентифікацію, якщо ще не налаштували. Будьмо уважними і обережними», — закликала Алла Мазур.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що акторка Ксенія Мішина стала жертвою інтернет-шахраїв. Вона втратила 15 тисяч гривень.

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Також шахраї намагалися збагатитися, розсилаючи повідомлення від імені Сергія Притули про можливість відкупу від ТЦК.

Фото: instagram.com/allamazurofficial

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