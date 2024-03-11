Типовий «розвод»: як частіше всього дурять відвідувачів автосервісів

Зазвичай українські водії знають, які вітчизняні моделі авто можна продати за сотні тисяч доларів. Також багато хто зустрічався з «ненав'язливим» сервісом на СТО і впевнені, що більшість механіків (і взагалі працівників автомайстерень) — люди чесні. Але досвід спілкування в інших сферах підказує їм, що на деяких станціях технічного обслуговування можна натрапити на обман чи навіть відверте шахрайство.

ВІДЕО ДНЯ

Про те, як розпізнати обман працівників автосервісу, розповідає профільне автовидання.

Непотрібні роботи

Цей спосіб обману старий як світ. Виглядає все дуже просто: вам дають на підпис наряд-замовлення, але в списку виявляються роботи, робити які було не обов’язково. Припустімо, ви приїхали на планове ТО, і в списку значиться знімання/установка задніх барабанних гальм (а у вас на машині гальма — дискові). Розрахунок такого «розводу» виключно на вашу неуважність.

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Захистити себе від такого розводу дуже просто: уважно читайте документ перед тим, як його підписати. Виникли сумніви? Задавайте питання! А ще краще — до візиту на сервіс спробуйте дізнатися, що у вашому випадку входить до списку робіт, наприклад, по телефону. Базові знання про конструкцію автомобіля також не завадять.

Завищення нормогодин

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Виглядає все зазвичай так: ви приїжджаєте в сервіс, озвучуєте список робіт, вам виставляють попередній рахунок, в якому вказано список і вартість робіт. Ви погоджуєтесь, і навіть не замислюєтеся, що переплачуєте. Чому? Все дуже просто. У наряд-замовлення зазначено кількість нормогодин, яка не відповідає дійсності. Скажімо, вам поставили кілька годин на елементарну заміну фільтрів. Якщо ж ви почнете обурюватися, менеджер може сказати, що вони працюють за «внутрішнім регламентом». А в результаті вартість робіт виявиться на третину, а то й удвічі більша за планову.

Від такого розводу теж можна захиститися, якщо ще перед початком робіт уточнити, скільки на ту чи іншу операцію потрібно нормогодин за регламентом.

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Якщо ви приїхали до офіційного дилера, завдання спрощується, оскільки компанії-виробники на своїх сайтах зазвичай вказуються правила проведення регламентних робіт — використовуйте їх як орієнтир.

Старі або «китайські» запчастини

Такий спосіб обману найчастіше можна зустріти на неофіційних СТО: ви приїжджаєте на сервіс, просите поміняти ту чи іншу деталь, а вам замість нової фірмової запчастини встановлюють або вживану, або відвертий контрафакт. При цьому за прайс-листом ви заплатите за нову деталь, яку автомайстерня зазвичай залишає собі і потім продає, а вам встановлює або підробку, яку іноді дуже важко відрізнити від оригіналу, або стару запчастину від іншого автомобіля.

Щоб захистити себе від такого способу обману, постарайтеся контролювати роботи під час виконання. Як правило, клієнтів не пускають у ремонтну зону, але стежити за своєю машиною через монітор, що транслює картинку з камери, або через спеціальне скло ви можете.

По-друге, перед початком робіт обов’язково попросіть повернути вам старі запчастини та упаковки від нових (щоправда, якщо роботи виконуються за гарантією, вам їх можуть і не віддати). По-третє, якщо у вас постгарантійний автомобіль, краще приїжджати на сервіс зі своїми запчастинами — принаймні ви точно знатимете, що вам поставлять.

Поломка, якої немає

Ще один старий спосіб, яким не гидують нечисті на руку механіки. Ви приїхали на автосервіс з однією поломкою, але несподівано виявилося, що є ще й інша. Наприклад, виявилося, що у вас не горить лампочка або «раптом» потік амортизатор. Хоча коли ви їхали на СТО все, начебто було в порядку. Але менеджер наполягає, що несправність є і навіть готовий показати вам її в ремзоні!

Якщо все так, не поспішайте погоджуватися на запропоновані роботи. Можливо, лампочка у фарі у вас справді не горить. Але це ще не означає, що трапилося щось серйозне — механік міг просто акуратно від’єднати відповідний провід. Те саме стосується і «підтікання масла» — зімітувати масляні плями самостійно дуже просто. На жаль, запобігти спробі такого розводу досить важко. Однак ніхто не може зобов’язати вас виконувати ті чи інші роботи!

Просто заберіть машину, і спробуйте розібратися в причині «несправності» самостійно або відвезіть її на інший сервіс і перевірте ще раз! Можливо, ви витратите більше часу, проте не переплатите.

Вандалізм

Настільки грубий спосіб шахрайства зустрічається не надто часто. Зрештою, 90-ті вже минули, але іноді, в силу обставин, ви можете потрапити в сумнівну майстерню, де вашій машині завдадуть «каліцтва» і тут же запропонують його «усунути». І зовсім не обов’язково, це буде щось серйозне. Наприклад, вам можуть проколоти шину або зробити надріз на якому-небудь шлангу, показавши, «як серйозно він пошкоджений».

Щоб не потрапити в таку ситуацію, по-перше, тримайтеся подалі від сумнівних майстерень та «гаражів Дяді Васі», а по-друге, чітко стежте за тим, що відбувається з вашим автомобілем.

З цієї ж причини на сервіс краще приїжджати на чистій машині і не ставити підпис, що «автомобіль зданий у брудному вигляді». Краще почекати кілька хвилин, поки машину помиють, зате убезпечити себе від подряпин, які можуть «випадково» з’явитися на кузові.

І ще: якщо ви зіткнулися зі спробою розводу за допомогою такого «сервісного вандалізму», не полінуйтеся написати заяву до поліції. Це дозволить не тільки захистити свої права, але й убезпечити інших автомобілістів.

Утримання автомобіля

Нарешті, мабуть, найбільший випадок «розводу» — коли представники сервісу відмовляються віддавати вам автомобіль, поки ви не оплатите всі роботи, включаючи ті, які ви не замовляли. Виглядає це неприємно: менеджер стверджує, що ви самі просили зробити ту чи іншу операцію, а тепер відмовляєтесь від оплати послуг. А те, що список збільшився на кілька позицій, пов’язано з тим, що без них «ну взагалі ніяк не можна», хоча з вами ні проведені роботи, ні вартість запчастин, що встановлюються, ніхто не погоджував.

Насправді утримувати вашу законну власність (у тому числі автівку) ніхто не має права. Тому якщо вам не віддають машину через неоплачені послуги, які ви не замовляли, сміливо викликайте поліцію. Закон у цьому випадку однозначно на вашому боці.

Нагадаємо також пораду досвідчених автовласників, яка може попередити швидке зношування вузлів вашої автівки.

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