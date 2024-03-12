Близнюкам краще не ризикувати, а Тельцям варто побоюватися своїх бажань: гороскоп на 12 березня 2024 року

Астрологи, які раніше розповіли, як молодий місяць змінить фінансове становище трьох знаків зодіаку, вважають, що 12 березня необхідно побоюватися дратівливості. Дратівлива поведінка людей в цей день є негативним впливом Місяця. Треба трохи перетерпіти та взяти під контроль емоції. Астрологи радять в цей час зосередитися на роботі, яка відволікає від будь-якого негативу. Також, на їхню думку, фінансові операції сьогодні протипоказані.

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Овен

Сьогодні у вирішенні важливих питань зірки рекомендують користуватися логікою і своїм досвідом. Овни відчують складнощі в роботі, де потрібна фантазія і творчий підхід. Колективна діяльність буде результативнішою: ви отримаєте необхідну підтримку і зможете обмінятися думками, інформує Ukr.Media.

Телець

Якісь зобов'язання або занепокоєння не дають Тельцям працювати на повну силу, зосередитися на важливих справах. Якщо потребуєте допомоги, передайте частину завдань своїм колегам або друзям, вони вас не підведуть. Примхи або несподівані спонтанні бажання можуть вам нашкодити.

Близнюки

Не порушуйте обіцянок або правил, не ризикуйте: сьогодні Близнюкам краще займатися знайомою звичною роботою і користуватися своїм минулим досвідом. Так можна уникнути помилок і завершити все намічене вчасно. Ризиковані заходи 12 березня втягнуть вас у неприємну історію.

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Рак

Сьогодні у вас високий рівень енергії та гарний настрій, що допоможе продуктивно виконувати свої обов'язки. Однак іноді обставини складатимуться проти вас. Не відмовляйтеся від своїх планів, проявляйте наполегливість, тоді у вас усе вийде. Не слухайте пліток.

Лев

В особистих стосунках Левів можуть бути невеликі проблеми. Ваша кохана людина проявляє холодність, виглядає відсторонено. Зробіть їй невеликий сюрприз, влаштуйте романтичне побачення. Мінімізуйте розмови з начальством, щоб уникнути зауважень або необґрунтованої критики.

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Діва

День із різноспрямованими тенденціями. Дівам доведеться розв'язувати різні дрібні неприємності, виправляти помилки, але якщо вони проявлять наполегливість і свої найкращі ділові якості, все складеться на їхню користь. Не варто сьогодні знайомитися з новими людьми і ділитися якоюсь особистою інформацією.

Терези

Намагайтеся дотримуватися балансу і не вдаватися в крайнощі, чим би ви не займалися. Це допоможе вам у роботі та в особистому житті, вбереже від неприємностей. Більше розмовляйте з рідними та друзями: вони дадуть вам дуже важливі поради, поділяться потрібною інформацією. Проявляйте активність 12 березня.

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Скорпіон

Є ймовірність, що вам доведеться взятися за складну незнайому роботу. Довіряйте своїй інтуїції, дотримуйтеся всіх правил і не бійтеся труднощів. Підтримка близьких і колег буде корисною. Проявляйте твердість, якщо хтось чекає від вас занадто багато, насамперед, дійте у своїх інтересах.

Стрілець

Що більше ви спілкуєтеся з оточенням, то кращим стає ваш настрій. 12 березня Стрільці можуть почути слушну пораду, скласти вдалий план дій. Не бійтеся непередбачуваних незвичайних ситуацій: ви зможете повернути їх на свою користь. Не полінуйтеся записати свої ідеї.

Козоріг

Ваші інтелектуальні здібності сьогодні на високому рівні. Ви можете побачити підводні камені в складній ситуації, вибрати правильний шлях до своєї мети і швидше домогтися бажаного. Не варто слухати чужих порад або рекомендацій, вони не будуть вам корисними. Не йдіть на поводу одномоментних бажань.

Водолій

Зірки настійно радять триматися подалі від негативно налаштованих людей. Під їхнім впливом Водолії можуть не виконати свої плани або заразитися їхнім депресивним станом. Ставте свої бажання й устремління на перше місце, не жертвуйте ними заради когось.

Риби

Велика ймовірність, що сьогодні вас розчарує хтось близький. Не засмучуйтеся сильно, не вдавайтеся до зневіри. Віддайте пріоритет тим заняттям, які вас радують, піднімають настрій. Можливе нерозуміння в розмовах із рідними. Відкладіть усі переговори або обговорення на завтра.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали східний гороскоп на поточний тиждень.

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