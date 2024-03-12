Дрон атакував будівлю міськадміністрації бєлгорода: є постраждалі (фото, відео)

Територія російської Білгородщини, куди, як і на територію Курської області 12 березня зайшли бійці РДК, Легіона «Свобода Росії» та Сибірського батальону, була атакована дронами-камікадзе.

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Місцевий губернатор Гладков повідомив про «прильот» по будівлі місцевої адміністрації міста. БПЛА, який врізався в будинок, пошкодив фасад та вікна.

Фото зі сторінки Гладкова

Фото зі сторінки Гладкова

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Фото зі сторінки Гладкова

За його твердженнями, одна жінка зазнала осколкових поранень, друга була контужена.

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Також повідомляється, що один БПЛА врізався в фасад магазину — момент «прильоту» зняли на відео та виклали у мережу.

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Нагадаємо, що сьогодні вдень в рф сталася авіатроща — в Іванівській області розбився військово-транспортний літак Іл-76. Він впав неподалів від летовища, 15 осіб, які перебували на борту літака, загинули.

А у ніч на 12 березня безпілотники спричинили пожежі на підприємствах паливно-енергетичного комплексу Орловської та Нижегородської областей росії.

Фото зі сторінки Гладкова

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