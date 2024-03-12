38.25 / 38.73 41.73 / 42.41
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Дрон атакував будівлю міськадміністрації бєлгорода: є постраждалі (фото, відео)

14:44 12 березня 2024
Міськрада Білгорода

Територія російської Білгородщини, куди, як і на територію Курської області 12 березня зайшли бійці РДК, Легіона «Свобода Росії» та Сибірського батальону, була атакована дронами-камікадзе.

Місцевий губернатор Гладков повідомив про «прильот» по будівлі місцевої адміністрації міста. БПЛА, який врізався в будинок, пошкодив фасад та вікна.

Фото зі сторінки Гладкова

Фото зі сторінки Гладкова

РЕКЛАМА
Фото зі сторінки Гладкова

За його твердженнями, одна жінка зазнала осколкових поранень, друга була контужена.

РЕКЛАМА

Також повідомляється, що один БПЛА врізався в фасад магазину — момент «прильоту» зняли на відео та виклали у мережу.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що сьогодні вдень в рф сталася авіатроща — в Іванівській області розбився військово-транспортний літак Іл-76. Він впав неподалів від летовища, 15 осіб, які перебували на борту літака, загинули.

А у ніч на 12 березня безпілотники спричинили пожежі на підприємствах паливно-енергетичного комплексу Орловської та Нижегородської областей росії.

Фото зі сторінки Гладкова

171

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Народжена для радості

Перший весняний молодик принесе добрі гроші: чиє життя значно покращиться з 11 березня

Перевірка на кордоні

Ще одна служба зможе перевіряти військовозобов’язаних без звернень до ТЦК: що відомо

Песик Оскар

Левам — командна робота, Козерогам — успіх в кар’єрі, Водоліям — медитація: що обіцяють зорі на день Песика-кіномана Оскара

Міськрада Білгорода

Дрон атакував будівлю міськадміністрації бєлгорода: є постраждалі (фото, відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту