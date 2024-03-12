Українські дрони підпалили одразу дві нафтобази в росії (фото, відео)

Росію продовжують атакувати бесілотники. У ніч на 12 березня влада відразу семи російських регіонів повідомила про удари безпілотних літальних апаратів. Губернатори Орловської та Нижегородської областей підтвердили, що внаслідок влучань дронів почалися пожежі на розташованих там підприємствах паливно-енергетичного комплексу, повідомляє ВВС.

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Вранці Міністерство оборони рф заявило, що протягом ночі російські ППО «знищили та перехопили» над російськими регіонами 25 українських безпілотників «літакового типу». У повідомленні російського військового відомства сказано, що над Бєлгородською областю було знищено сім дронів, над Курською — 11, над Московською та Орловською — по два, а у Брянській, Ленінградській та Тульській області — по одному.

При цьому повідомлення Міністерства оборони не згадує удару по НПЗ у Нижегородській області, про який писав губернатор регіону.

Вночі про «падіння БПЛА» на один із об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що розташовані в Орлі, написав у своєму телеграм-каналі губернатор Орловської області Андрій Кличков. «На місці працюють спеціальні служби з метою локалізації спалаху. Постраждалих немає», — пише губернатор.

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Жителі Орла та російські ЗМІ публікують фотографії, на яких видно потужну пожежу та високий стовп диму. Представник уряду Орловської області повідомив агентству ТАСС, що внаслідок влучання безпілотника по нафтосховищу в Орлі спалахнув один із резервуарів. У гасінні пожежі беруть участь понад 60 осіб та пожежний потяг.

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Через деякий час, уже вранці, надійшло повідомлення про пожежу на ще одному НПЗ, розташованому в Нижегородській області.

Губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін написав у своєму телеграм-каналі, що безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу у місті Кстово.

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«Вранці на Кстовську промзону, на об'єкт паливно-енергетичного комплексу, було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів», — пише Нікітін у своєму телеграм-каналі.

Він додає, що в результаті удару сталося займання «на одній із установок з переробки нафти», і «за попередніми даними, постраждалих немає».

Як писали «ФАКТИ», днями в росії в Бєлгородській області горіла нафтобаза. Також у росії стався вибух на найбільшому металургійному комбінаті.

У ніч на 12 березня почалися бої в Бєлгородській та Курській областях росії.

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