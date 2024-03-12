Двигун відвалився в повітрі: у росії розбився військово-транспортний Іл-76 (відео)

У Росії, яку вночі атакували безпілотники, розбився літак Іл-76. Інцидент стався в Іванівській області. Він упав на території цвинтаря в районі села Богородське, неподалік аеродрому. Літак Іл-76, що впав, здійснював навчальний політ, повідомляє Telegram-канал «Baza».

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Він злетів з аеродрому «Північний» (де базуються літаки ДРЛВ А-50) та пробув у повітрі кілька хвилин. Під час розвороту у літака спалахнув двигун. Пізніше він начебто відвалився.

За попередніми даними, пілот намагався дотягнути до аеродрому, але коли зрозумів, що не зможе це зробити, став вести літак від житлових забудов. Після цього літак упав у лісосмузі в районі цвинтаря.

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15 людей загинули внаслідок аварії літака (вісім членів екіпажу та семеро пасажирів). На аеродром Іваново вилетіла комісія Головного командування ВКС Росії.

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Як повідомляє Telegram-канал «Mash», однією з причин займання двигуна Іл-76, що впав, може бути розрив роторної частини — це стандартна проблема всіх старих двигунів Д-30.

Літак, що рухнув, був оснащений двигуном старої модифікації. Де після великого пробігу через втому металу може розірватися роторна частина. Так як ротори обертаються на дуже великій швидкості, їх уламки розлітаються, як кулі, і пробивають паливні шланги та гідравліку разом із фюзеляжем. В результаті двигун майже завжди спалахує.

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Як писали «ФАКТИ», зростання кількості інцидентів із літаками в Росії свідчить про те, що західні санкції починають серйозно впливати на безпеку польотів у Росії. Кількість аварій і катастроф минулого року подвоїлася порівняно з 2022 роком, частково через відсутність доступу до запасних частин та програмного забезпечення.

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