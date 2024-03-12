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«Розповсюдження неправдивої інформації та тиск на заставодавців у справі Пашинського», — заява NAUDI

16:39 12 березня 2024
зброя

У Національній асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) заявили про замовну медіакампанію. Зокрема, підприємства-учасники асоціації у своїй заяві спростували твердження щодо їхньої мільйонної заборгованості перед МОУ та назвали тиском на заставодавців у справі Пашинського.

«Поки зовнішній ворог атакує Україну ракетами, дронами та бомбами, внутрішні вороги не шкодують грошей на медіакампанії.

Щодо останньої хвилі неправдивої інформації, стверджуємо наступне:

— підприємства-учасники NAUDI не мають «мільйонів гривень заборгованості перед МОУ». Навпаки — це силові відомства заборгували підприємствам сотні мільйонів гривень за поставлену продукцію.

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— кошти, внесені в якості застави за Голову NAUDI, є власними обіговими коштами підприємств, при сплаті застави пройшли фінансовий моніторинг банківських установ та Державної казначейської служби;

— інформація щодо переліку заставодавців не є публічною, оприлюднення частини цих даних є тиском та залякуванням авторитетних підприємств галузі", — йдеться у заяві.

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У NAUDI розцінюють цей крок як тиск та залякування керівників авторитетних підприємств галузі.

«NAUDI наголошує: в умовах повномасштабної війни досвідчені та професійні менеджери ОПК, такі як Сергій Пашинський, не мають бути обмежені у діяльності, а кошти підприємств-виробників мають йти на збільшення виробництва та нові розробки», — говориться в заяві асоціації.

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