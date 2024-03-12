Кривий Ріг під ударом: горить багатоповерхівка, є жертви (фото, відео)
Увечорі у вівторок, 12 березня, під ракетним ударом знов опинився Кривий Ріг.
У Повітряних Силах ЗСУ повідомляли, що ворог запустив в напрямку Дніпропетровщини ракету Х-59.
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок ворожої атаки виникла пожежа у багатоповерхівці.
«У Кривому Розі, попередньо, двоє загиблих. Є постраждалі, лікарі надають необхідну меддопомогу», — зазначив він та додав, що інформаціє уточнюватиметься.
«Кривий Ріг. Удар росіян по багатоповерхівці. Рідкісні потвори», — відрегував на удар по місту очільник ОП Андрій Єрмак.
У мережу виклали відео, на якому видно, як палають кілька квартир у багатоповерхівці.
Наразі відомо, що постраждали близько 30 осіб, зокрема й дитина. П'ятеро перебувають у тяжкому стані.
Раніше Сергій Лисак повідомляв про ракетний удар — ворог поцілив по підприємству у Новомосковському районі Дніпропетровщини.
Фото зі сторінки Сергія Лисака433
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