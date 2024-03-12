Кривий Ріг під ударом: горить багатоповерхівка, є жертви (фото, відео)

Увечорі у вівторок, 12 березня, під ракетним ударом знов опинився Кривий Ріг.

У Повітряних Силах ЗСУ повідомляли, що ворог запустив в напрямку Дніпропетровщини ракету Х-59.

ВІДЕО ДНЯ

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок ворожої атаки виникла пожежа у багатоповерхівці.

Фото з мережі

РЕКЛАМА

«У Кривому Розі, попередньо, двоє загиблих. Є постраждалі, лікарі надають необхідну меддопомогу», — зазначив він та додав, що інформаціє уточнюватиметься.

«Кривий Ріг. Удар росіян по багатоповерхівці. Рідкісні потвори», — відрегував на удар по місту очільник ОП Андрій Єрмак.

РЕКЛАМА

У мережу виклали відео, на якому видно, як палають кілька квартир у багатоповерхівці.

РЕКЛАМА

Наразі відомо, що постраждали близько 30 осіб, зокрема й дитина. П'ятеро перебувають у тяжкому стані.

Раніше Сергій Лисак повідомляв про ракетний удар — ворог поцілив по підприємству у Новомосковському районі Дніпропетровщини.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

433

Читайте нас у Facebook