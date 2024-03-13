Очільник «Державного оператора тилу» Арсен Жумаділов після того, як спочатку провалив два відкритих аукціони на Prozorro на постачання їжі ЗСУ, одноосібно вирішив повернутися до практики прямих договорів. Першою, кого Жумаділов привів через непрозорі закупівлі, виявилася компанія, пов’язана із сумнозвісними Гринкевичами, які до цього роками сиділи на тендерах Міноборони, пише політексперт і медіааналітик Назар Приходько.

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«Отже, після провалу відкритих торгів ДОТ уклав прямі договори з ТОВ «БУСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД», — назвав експерт компанію, з якою ДОТ уклав контракти.

Ця компанія, за його словами, цікава не лише тим, що «Нацгвардія колись криком кричала від тушонки із жил, сала та шкіри, яку було не можна давати навіть собакам і яку поставляло це підприємство».

Інтерес аналітика привернуло також ім'я засновника «Буського консервного заводу» — Олександр Лапшин.

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«Що ж це за Лапшин такий? А це Гринкевич у масці, номінал цієї достойної родини, на якого вони після відкриття кримінальних проваджень почали переписувати своє майно», — стверджує блогер.

На підтвердження Приходько посилається на розслідування Hromadske:

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«Як встановили журналісти-розслідувачі, у травні 2023 року Світлана Гринкевич придбала дві квартири у Новопечерських Липках у Києві на 50 та 123 квадратних метри по сусідству. Тоді схожі апартаменти коштували 20 мільйонів гривень. Через день після арешту Ігоря Гринкевича, 31 грудня, Світлана взяла кредит на 5 мільйонів гривень в Олександра Лапшина. А 2 січня вона наклала через цей кредит обтяження на обидві квартири у нотаріуса. Іпотекотримачем обох квартир є Олександр Лапшин. Відповідно, поки Світлана Гринкевич не поверне борг, квартири є недоступними для арештів і конфіскацій».

«Чесно кажучи, такої нахабності і недолугості я не бачив давно. Аплодую стоячи. Міноборони з Гринкевичами розірвало договори, а Жумаділов, рятуючи свою дупу, бере і підписує нові. А у мене питання до міністра Умєрова і уряду загалом: повернення Жумаділовим Гринкевичів вам недостатньо? Що ще має зробити ця людина для вашої ганьби і знищення забезпечення армії, щоб кадрові висновки нарешті були зроблені?» — ставить собі питання експерт.

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Раніше повідомлялось про те, що відмова від відкритих торгів у Prozorro під час закупівель харчування для армії могла бути ретельно спланованою операцією очільника «Державного оператора тилу» Арсена Жумаділова.

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