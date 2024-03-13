Хотіла зірвати контрнаступ в Харківській області: СБУ затримала російську агентку

Служба безпеки України, яка знешкодила в столиці масштабну агентурну мережу фсб, яка діяла «під прикриттям» УПЦ (МП), затримала російську інформаторку, яка сприяла намаганню ворога зірвати контрнаступ ЗСУ на Харківщині.

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Ворожа інформаторку «зливала» бойові позиції Сил оброни напередодні звільнення Харківщини, з червня до вересня 2022 року вона передавала окупантам геолокації підрозділів ЗСУ, які були зосереджені на Куп’янському напрямку, зазначають в СБУ.

Фото СБУ

Також зрадниця «звітувала» про наявне важке озброєння та орієнтовну кількість особового складу українських військ. Для збору інформації фігурантка обходила прифронтову місцевість та приховано фотографувала місця тимчасового базування Сил оборони. Потім відповідні координати з текстовим описом відправляла «зв'язковому» російської розвідки.

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Фото СБУ

Фото СБУ

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«Зв'язковим» виявився її знайомий колаборант, який на той час перебував у складі окупаційного «мвс рф» у Балаклії. Отримані відомості він передавав кадровим співробітникам спецслужби країни-агресора, а у подальшому отримані відомості загарбники планували використати для стримування контрнаступальних дій підрозділів ЗСУ.

«Після звільнення Харківщини фігурантка „залягла на дно“ у деокупованій Балаклії, де намагалась знищити докази своєї співпраці з агресором. Втім, співробітники СБУ задокументували злочинні дії зловмисниці, а потім встановили її місцеперебування і затримали. Як встановило розслідування, ворожою поплічницею виявилась місцева жителька, яка після захоплення частини Харківщини виїхала на підконтрольну Україні територію області», — йдеться у повідомленні.

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Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ з метою надання її незаконним збройним формуванням). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Раніше в СБУ повідомляли про затримання зрадника, який намагався отруїти командування Збройних Сил України на Запоріжжі.

Фото СБУ

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