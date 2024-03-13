«Стволи» будуть у кожного другого: в Раді пропонують скасувати кримінальну відповідальність за володіння зброєю

У Верховній Раді, яка ще рік тому ухвалювала за основу проєкт закону щодо права на цивільну вогнепальну зброю, зареєстровано суперечливий законопроєкт щодо забезпечення єдності норм в реалізації права на самозахист та декриміналізації виробництва зброї.

ВІДЕО ДНЯ

Законопроектом пропонується декриміналізація виробництва та мирного володіння зброї з метою самозахисту шляхом виключення статей 263 та 263−1 з Кримінального кодексу України.

Наразі стаття 263 передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років за носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Стаття 263−1 передбачає позбавлення волі на термін від трьох до семи років за незаконне виготовлення зброї.

РЕКЛАМА

«Метою законопроекту є відновлення конституційного правопорядку в Україні в умовах воєнного стану… Також метою законопроекту є стимулювання зброярського підприємництва та налагодження українського виробництва зброї та озброєння», — йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Як зазначають автори проекту, виробництво зброї завжди вважалося «рушієм людського прогресу», а володіння зброєю в більшості випадків переслідує законну ціль — самозахист, полювання, спорт, колекціонування тощо.

РЕКЛАМА

У випадку зі статтями 263 та 263−1 Кримінального кодексу України, навіть формального кримінального правопорушення не відбувається, оскільки виробництво військової зброї в Україні з 2015 року взагалі не ліцензується, тому немає і формального порушення. Крім того, після втрати чинності закону України «Про власність» в 2007 році, зникли законні обмеження на володіння іншою зброєю для законних цілей, оскільки автоматично почали діяти норми Цивільного кодексу України.

«Варто зауважити, що обмеження та заборони на носіння чи володіння зброєю встановлюються не Кримінальним кодексом України, а відповідними законами, зокрема „Про правовий режим воєнного стану“, згідно з яким військові адміністрації відповідно до потреб можуть встановлювати певні обмеження», — йдеться в документі.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, у 2022 році понад 1,7 мільйона українців взяли участь в опитуванні щодо легалізації обігу зброї в Україні. Більшість громадян проголосували «за» вільне володіння пістолетами.

Нагадаємо, що в Україні з 23 червня 2023 року запрацював Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ).

Фото Pixabay

24

Читайте нас у Facebook