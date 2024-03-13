Україна в лідерах: імпорт зброї до Європи зріс майже на 100 відсотків

Імпорт оборонного обладнання в Європі значно зріс з 2019 року — майже вдвічі. У центрі уваги — Україна, яка стала найбільшим імпортером в рамках своєї оборонної кампанії. Тим часом росія вже не є найбільшим постачальником озброєнь, пише сайт Стокгольмського інституту дослідження проблем миру SIPRI.

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Європейський імпорт зброї майже подвоївся за останні п'ять років через війну в Україні. Про це йдеться у звіті, опублікованому SIPRI. Згідно зі звітом, імпорт зброї до Європи збільшився на 94% у період з 2019 по 2023 рік порівняно з періодом з 2014 по 2018 рік. Дані SIPRI стосуються обсягів поставок озброєнь, а не їхньої фінансової вартості. Оскільки обсяг може сильно коливатися з року в рік залежно від ситуації із замовленнями, незалежний інститут зосереджується на п'ятирічних періодах, а не на окремих роках.

Найбільшим імпортером в Європі була Україна — 23% від загального обсягу імпорту зброї в регіоні. Країна вже два роки веде війну з агресивною росією. У 2023 році Україна була найбільшим імпортером зброї у світі.

За п'ятирічний період Україна посіла четверте місце у світі після Індії, Саудівської Аравії та Катару. Двома найважливішими країнами-експортерами для України були США — 69% імпортованих товарів і Німеччина — 30%. Разом з тим за останні п'ять років загальний експорт озброєнь з Німеччини скоротився на 14%.

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Вперше за багато десятиліть росія більше не є одним з двох найбільших постачальників озброєнь у світі. У той час як США, що лідирують, збільшили свій експорт озброєнь ще на 17%, охопивши 42% світового ринку, поставки з росії впали більш ніж наполовину (53%). росію обігнала Франція, яка збільшила свій експорт на 47%. Німеччина, як і раніше, входить до п'ятірки найбільших країн-експортерів зброї у світі. Проте глобальні поставки озброєнь усіма країнами дещо скоротилися — на 3,3 відсотка порівняно з попереднім роком.

Раніше повідомлялося, що США готують перший за кілька місяців пакет допомоги Україні.

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