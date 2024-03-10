Іноземні ЗМІ пишуть про знищення двох пускових установок Patriot недалеко від Покровська на Донеччині, де тривають жорсткі бої з російськими загарбниками. Збройні сили України не коментують це, а Інститут вивчення війни вважає, що це неправда.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначається, що це перший випадок за два роки широкомасштабної війни росії проти України, коли росіянам вдалося знайти й знищити установки Patriot.

Тим часом журналіст Bild Репке пише, що пускові установки були на 10 метрів одна від одної, і вони «були припарковані досить довго, щоб росія випустила по ньому балістичну ракету».

Своєю чергою Інститут вивчення війни наразі не підтверджує знищення українських Patriot, оскільки росіяни демонстрували кадри знищення вантажівок MAN KAT1, які можуть як перевозити установки Patriot, так і використовуватися у логістиці.

РЕКЛАМА

За даними ЗМІ, у разі підтвердження цієї інформації, українці втратили в результаті однієї катастрофи до 13% своїх пускових установок Patriot, і, очевидно, не мали протиповітряного прикриття під час руху.

Зазначимо, що Patriot без проблем збивають російські «Іскандери», але коли розгорнуті й готові до роботи, а не перебувають у русі між вогневими позиціями. Дивізіон ЗРК Patriot (або ж батарея) складається з командного пункту, радару, та пускових установок (їх може бути до 8-ми), кожна з яких має по 4 пускові контейнери з ракетами різних типів (проти балістики, проти аеродинамічних цілей (літаки й гелікоптери)).

РЕКЛАМА

Як пише Forbes, після двох років спроб росіяни змогли знищити одну з українських високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS. Установку помітив безпілотник біля лісосмуги у Никанорівці Донецької області, приблизно за 40 км від лінії фронту. Згодом на HIMARS націлили гіперзвукову ракету «Іскандер».

Ракета впала поблизу HIMARS та уразила її. Доля екіпажу невідома. Також незрозуміло, чому HIMARS стояв просто неба серед білого дня. 27-ма ракетно-артилерійська бригада — єдиний підрозділ української армії з HIMARS — зазвичай працює на світанку та в сутінках.

РЕКЛАМА

ЗМІ зазначають, что втрата одного HIMARS — це не смертельний удар для української армії. США передали Україні 39 HIMARS. Велика Британія, Німеччина, Італія та Франція також пожертвували 25 M270, які є гусеничними аналогами HIMARS з удвічі більшою ракетною потужністю. Тобто українці все ще мають 98% своїх HIMARS і M270.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно російські окупанти запустили три ракети С-300 по Мирнограду на Донеччині.

Ілюстративне фото

670

Читайте нас у Facebook