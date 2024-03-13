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США готують перший за кілька місяців пакет допомоги Україні

9:35 13 березня 2024
Прапори США та України

США готують пакет допомоги Україні у вигляді озброєнь на суму 300 мільйонів доларів, перший цього року, повідомили Reuters два американські чиновники.

Один з чиновників сказав, що фінансування здійснюється за рахунок кредитів, повернутих Пентагону за нещодавні закупівлі.

Америка не надсилала Україні військову допомогу вже кілька місяців після того, як жорстко налаштовані республіканці в Палаті представників заблокували двопартійний законопроект Сенату на суму 95 мільярдів доларів для України, Ізраїлю і Тайваню.

Переважна кількість сенаторів, у тому числі 22 республіканці, схвалили законопроект, але Дональд Трамп і спікер Палати представників Майк Джонсон заблокували голосування в нижній палаті.

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Додамо, що Дональд Трамп, який є республіканським лідером передвиборчих перегонів за посаду президента США у 2024 році, виступає проти допомоги Києву.

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