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«Це був би варіант»: у Німеччині висловилися про обмін крилатими ракетами з Британією

13:07 13 березня 2024
Аннелена Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок назвала пропозицію Великої Британії щодо обміну крилатими ракетами варіантом.

«Кільцевий обмін був, так би мовити, німецьким винаходом. Це був би варіант. І ми вже робили це деякий час тому з іншим матеріалом», — сказала Бербок в ефірі токшоу ARD «Caren Miosga», пише merkur.de.

В інтерв'ю Süddeutsche Zeitung міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив про готовність «якомога тісніше співпрацювати з німецькими партнерами, щоб допомогти Україні».

Німеччина вже здійснила такий обмін, коли постачала танки в Україну. Наприклад, німецькі танки Leopard були поставлені Словаччині, а в обмін на них Україні передали танки радянського виробництва.

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Комітет Бундестагу з питань оборони провів спеціальне засідання, щоб обговорити прослуховування росією офіцерів Військово-повітряних сил Німеччини. Приводом для цього став опублікований росією запис розмови між високопоставленими офіцерами ВПС Німеччини, в якій вони обговорюють сценарії у випадку, якщо крилаті ракети «Таурус» все ж таки будуть доставлені в Україну.

Коаліційне об'єднання політичних партій Німеччини вважає, що цей запис підтверджує думку про те, що крилаті ракети «Таурус» можуть бути розгорнуті в Україні без участі Бундесверу. Також звертають увагу на опозицію канцлера щодо постачання «Таурусів» в Україну.

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Нагадаємо, що ФРН вже кілька місяців відмовляє у постачанні ракет Україні начебто через те, що в результаті Німеччина може бути втягнута у війну з росією.

Раніше військовий експерт назвав зброю, яка «корисніша для остаточного знищення Кримського мосту», і це не Taurus.

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