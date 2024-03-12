«Це був би варіант»: у Німеччині висловилися про обмін крилатими ракетами з Британією

Міністерка закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок назвала пропозицію Великої Британії щодо обміну крилатими ракетами варіантом.

«Кільцевий обмін був, так би мовити, німецьким винаходом. Це був би варіант. І ми вже робили це деякий час тому з іншим матеріалом», — сказала Бербок в ефірі токшоу ARD «Caren Miosga», пише merkur.de.

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В інтерв'ю Süddeutsche Zeitung міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив про готовність «якомога тісніше співпрацювати з німецькими партнерами, щоб допомогти Україні».

Німеччина вже здійснила такий обмін, коли постачала танки в Україну. Наприклад, німецькі танки Leopard були поставлені Словаччині, а в обмін на них Україні передали танки радянського виробництва.

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Комітет Бундестагу з питань оборони провів спеціальне засідання, щоб обговорити прослуховування росією офіцерів Військово-повітряних сил Німеччини. Приводом для цього став опублікований росією запис розмови між високопоставленими офіцерами ВПС Німеччини, в якій вони обговорюють сценарії у випадку, якщо крилаті ракети «Таурус» все ж таки будуть доставлені в Україну.

Коаліційне об'єднання політичних партій Німеччини вважає, що цей запис підтверджує думку про те, що крилаті ракети «Таурус» можуть бути розгорнуті в Україні без участі Бундесверу. Також звертають увагу на опозицію канцлера щодо постачання «Таурусів» в Україну.

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Нагадаємо, що ФРН вже кілька місяців відмовляє у постачанні ракет Україні начебто через те, що в результаті Німеччина може бути втягнута у війну з росією.

Раніше військовий експерт назвав зброю, яка «корисніша для остаточного знищення Кримського мосту», і це не Taurus.

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