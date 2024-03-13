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Леонардо Ді Капріо зміг здивувати: актора заскочили в обіймах дівчини, якій набагато більше за 25 років

17:05 13 березня 2024
Пристрасний танок

Незважаючи на критику з боку молодих моделей, Леонардо Ді Капріо залишається вірним собі: він зустрічається з дівчатами, які не старше 25-ти років.

Йдуть роки, а захоплення актора молодими моделями не гасне, і одна красуня приходить на зміну іншою з плином часу. «Дивну» поведінку актора намагались пояснити «комплексами», які він начебто заробив на зйомках «Титаніка», і через які боїться зустрічатися з більш зрілими красунями.

Однак, схоже, система дала збій, і Вітторія Черетті, якій довго приписували бурхливий роман з Лео, поступилася місцем 33-річній прекрасній незнайомці.

Напередодні стало відомо, що під час вечірки перед церемонією нагородження «Оскаром» Ді Капріо зблизився з актрисою Тейяною Тейлор. Парочка протягом вечора фліртувала, обмінювалася люб'язностями, а в якийсь момент зірка «Титаніка» навіть наважилася покласти руку на оголену талію дівчини. Видання Page Six опублікувало пікантні кадри з танцем пари.

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Танок вийшов досить інтимним

Інсайдер передає, що протягом усього вечора Тейяна не відводила очей від Лео та постійно намагалася тримати зоровий контакт — певно, боялася, що «рибка» зіскочить з гачка.

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Крім того, ніяких новин про розрив Ді Капріо з Вітторією Черетті не було: джерело, з яким довелося поспілкуватися виданню, стверджує, що актор, як і раніше, перебуває у стосунках. То ж тепер, певно, Лео чекає серйозна розмова, і навряд чи йому можна позаздрити.

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