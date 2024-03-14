«Гнав звідси окупантів, а тепер знімаюся»: популярний актор про роботу у Бучі

У Києві завершилась робота над воєнним серіалом «Позивний «Тамада» (2+2). Його прем’єра відбудеться у День українського добровольця, 14 березня, як присвята всім захисникам країни. Режисером картини став відомий майстер Олександр Сальников. Головну роль зіграв відомий актор та військовий Володимир Ращук. Зйомки серіалу проходили у Київській області, Бучі та Гостомелі.

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За сюжетом веселий й безтурботний ведучий заходів Артем (Володимир Ращук) після початку повномасштабного вторгнення вирішує піти добровольцем у ЗСУ.

«Відверто кажучи, я трохи хвилювався, коли писав цей сценарій, саме в жанрі трагікомедії, — згадав, представляючи серіал, автор ідеї Артем Кобзан. — Однак після того, як ми показали сценарій Володі Ращуку, який був в найгарячіших точках фронту, і йому він сподобався, стало зрозуміло — ця історія має бути екранізована. Якщо завдяки цьому серіалу хтось з воїнів хоч на годину зуміє відволіктися та посміхнутися, значить ми писали його не дарма».

На знімальному майданчику серіалу «Позивний «Тамада»

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Роль харизматичного командира Карпенко дісталась актору Харківського театру імені Тараса Шевченка Роману Жирову. Для нього це стала перша велика роль після початку повномасштабного вторгнення.

- Це серіал про нашу молодь, майбутнє, — розказав «ФАКТАМ» Жиров. — У сценарії є і сльози, і жарти, бо без них ніяк. Щойно в окопі перестають жартувати, це означає, що щось пішло не так, щось сталося з бойовим духом.

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Ми знімали у Київській області, у Бучі, Гостомелі. Актор Володя Ращук дивувався: «Я ж тут воював, гнав звідси кацапів, а тепер приїхав зніматися». Також у нас знімався Сашко Охріцький з позивним «Акула». Це актори, які через війну змушені були залишити сцену заради боротьби. Ми багато спілкувалися з ними під час зйомок, вони розповідали історії з передової. Пам’ятаю, що навіть пропонували у сцени фрази й жарти з фронту.

Роман Жиров зізнався, що знімальний процес через війну дуже змінився.

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- Сирени, тривоги — це наша нова реальність, тому знімальній групі доводиться враховувати ці моменти, — згадав Роман. — У фінальні дні, коли нам потрібно було знімати найвідповідальніші сцени з вибухами, почалась тривога. Зйомки довелося перенести на наступний день, проте й тоді у нас не одразу все склалось. Нам знадобилося багато дублів, щоб зняти сцену, бо постійно не спрацьовували заряди. Часу критично не вистачало, наближалась комендантська година, але переносити зйомки ще на день ми не могли. Врешті-решт, слава богу, все вийшло.

В ексклюзивному інтерв’ю популярна акторка Альбіна Перерва розповіла про страхи великої війни.

На фото у заголовку кадр з серіалу «Позивний «Тамада»

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